Какой самый большой размер ноги у мужчин и женщин

Все зависит от анатомических особенностей, ведь самая большая обувь в азиатских странах не будет считаться большой, например, в России. В мире нет фабричного изготовления обуви больше 46 размера и больше 50 для мужчин. Для тех, у кого размер больше, нужны индивидуальные пошивы.