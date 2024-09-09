Какой самый большой размер ноги у мужчин и женщин

Все зависит от анатомических особенностей, ведь самая большая обувь в азиатских странах не будет считаться большой, например, в России. В мире нет фабричного изготовления обуви больше 46 размера и больше 50 для мужчин. Для тех, у кого размер больше, нужны индивидуальные пошивы.
Какой самый большой размер обуви в книге рекордов Гиннеса?
У женщины зарегистрирован 49 размер как максимальный. Среди мужчин рекорд — 63 размер.
Что такое размер обуви?
Размер, это длина обуви по стельке от пятки до кончика большого пальца. Нога 38 размера — это 245 мм, 39 размер — 250 мм.
Но самый большой размер ноги принадлежит американцу Роберту Першингу Уодлоу: его рост был 272 см, а размер ноги — 76 (470 мм). Мужчина страдал опухолью гипофиза, именно она спровоцировала повышенную выработку гормона роста. Он умер в возрасте 22 лет.
Еще один мужчина — рекордсмен живет в Великобритании. Ему 19 лет и зовут его Карл Гриффитс. У него 197 см рост и 63-й размер ноги.
А вот среди женщин рекордсменка — Эмма Кэхил. Англичанка имеет 196 см рост и 49-й размер ноги.
У кого из знаменитостей большой размер ноги?
У Моники Беллуччи 44 размер ноги, у Тайры Бэнкс — 43, а у Клаудии Шиффер — 42,5 размер.
Среди знаменитостей выделяется Дуэйн Джонсон, у которого 47 размер ноги. Но его переплюнул боксер Николай Валуев, у которого 51 размер ноги.