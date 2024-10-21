Какой праздник сегодня, 21 октября 2024 года, и что нельзя делать

В понедельник отмечаем День вымышленного праздника. Поводом для торжества может стать любое событие или достижение. Проснулись раньше будильника, вовремя сдали отчет или у вас просто хорошее настроение — поздравляем от всей души! Превратите свою жизнь в праздник, хотя бы на один день. Пусть осенние будни озарят солнце и море улыбок.
Чтобы сисадмин не советовал перезагрузить компьютер, а вы не говорили потом, что «это же очевидно» — проявите дальновидность. Сегодня День очистки виртуального рабочего стола. Это значит, что пришло время разобраться с рабочим столом, перегруженным разными папками и файлами. Лишнее — удалить. Корзину — очистить. Важное, но ненужное — архивировать или переместить на съемные носители. Чистое и организованное пространство радует глаз и спасет от зависания ПК.
Еще один полезный праздник — Международный день регулировки своего стула. Он призван напомнить, как важна для здоровья человека правильная осанка. Вот почему нужно подбирать удобный стул, особенно если на нем приходится проводить долгое время. Врачи советуют, сидеть прямо с опущенными плечами, не наклоняться, и чтобы ноги касались поверхности пола. Кисти не должны лежать выше локтей. Стул выбирайте с анатомической спинкой и по возможности с регулируемой высотой. Каждые 30−40 минут делайте перерывы и вставайте из-за стола на маленькую разминку.
Также сегодня День «Проверьте свои лекарства». Разберите домашнюю и дорожную аптечку, проверьте целостность упаковок и выбросите просрочку. Помните, принимая просроченные лекарства, вы можете отравиться, вероятна аллергическая реакция на компоненты препарата и другие проблемы со здоровьем. Докупите препараты, у которых истек срок годности или они закончились, и уберите их подальше от детей.
Веселый и практичный праздник День пересчета пуговиц или День «Посчитай свои пуговицы» поможет скоротать время осенними вечером. Кстати, некоторые всерьез увлекаются коллекционированием пуговиц. Таких людей называют филобутонистами. Королем пуговиц считался американец Далтон Стивенс (1930—2016) из Южной Каролины. Ему удалось собрать 439 900 уникальных пуговиц, за что его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Причем он не хранил их в коробках или мешках, а обклеивал всякие вещи, включая шляпу, гитару, машину, унитаз и даже гроб.
По народному календарю 21 октября — день Трифона и Пелагеи. Считалось плохим знаком, если голову одолевают дурные мысли. Нельзя было грустить и плакать, а еще ругаться и сплетничать. Новые дела старались начинать только с проверенными людьми и вообще лишний раз не болтали с незнакомцами.