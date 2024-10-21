Какой праздник сегодня, 21 октября 2024 года, и что нельзя делать

Еще один полезный праздник — Международный день регулировки своего стула. Он призван напомнить, как важна для здоровья человека правильная осанка. Вот почему нужно подбирать удобный стул, особенно если на нем приходится проводить долгое время. Врачи советуют, сидеть прямо с опущенными плечами, не наклоняться, и чтобы ноги касались поверхности пола. Кисти не должны лежать выше локтей. Стул выбирайте с анатомической спинкой и по возможности с регулируемой высотой. Каждые 30−40 минут делайте перерывы и вставайте из-за стола на маленькую разминку.