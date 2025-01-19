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Какой праздник сегодня, 19 января 2025 года, и что нельзя делать?

В воскресенье отмечаем День апельсиновых сказок. И не говорите, что вы никогда о таких не слышали, а как же история про Чебурашку? Именно благодаря апельсинам мир узнал об этом удивительном ушастом зверьке. Он случайно заснул в коробке с сочными фруктами и прибыл к нам из жарких стран. Отметить этот знаменательный праздник можно свежевыжатым апельсиновым соком и чтением.

Источник: AP 2024

От улыбки станет всем теплей — и слону, и даже маленькой улитке. В День нежности ко всем существам человек может проявить свои самые лучшие качества. Особенно приветствуется бескорыстная помощь бездомным животным. Не обделите лаской и любимых питомцев. Как говорится в одном анекдоте, собака — друг человека, кошка — хороший приятель, хомяк — веселый спутник, попугай — приятный собеседник, и только жаба — душитель и враг.

Жестяные банки — революционное изобретение человечества. Если бы не они, вряд ли бы консервированный горошек, оливки или тушенка дождались своего часа в целости и сохранности. И куда бы рыбаки складывали выкопанных червей? Воздадим должное творению человеческой мысли в День консервной банки. Справка: идею использовать для хранения продуктов жестянки предложил англичанин Питер Дюран. В 1810 году он запатентовал свою идею, а потом продал патент двум британским бизнесменам (Брайану Донкину и Джону Холлу), которые первыми наладили массовый выпуск консервных банок.

Также сегодня День попкорна, День варки зелья и День хорошей памяти. В старину 19 января гадали на погоду. Если шел снегопад, то осенью предсказывал хороший урожай, а холод сулил заморозки. Согласно народным приметам, нельзя было думать о человеке плохо (к несчастьям), стричь волосы и ногти (к болезням) и дебоширить (к проблемам).