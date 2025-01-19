Какой праздник сегодня, 19 января 2025 года, и что нельзя делать?

В воскресенье отмечаем День апельсиновых сказок. И не говорите, что вы никогда о таких не слышали, а как же история про Чебурашку? Именно благодаря апельсинам мир узнал об этом удивительном ушастом зверьке. Он случайно заснул в коробке с сочными фруктами и прибыл к нам из жарких стран. Отметить этот знаменательный праздник можно свежевыжатым апельсиновым соком и чтением.