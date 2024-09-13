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Какой праздник отмечают 13 сентября 2024 года

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

В пятницу отмечается Международный день шоколада. Праздник приурочен ко дню рождения основателя шоколадной компании Милтона Херши (13 сентября 1894 года). В этом году ему бы исполнилось 130 лет. К слову, это не единственный праздник, посвященный любимому лакомству. Есть еще Всемирный день шоколада (11 июля), День черного шоколада (10 января) и День молочного шоколада (28 июля).

Неофициальный праздник День позитивного мышления пропагандирует отказ от негативных мыслей, которые истощают человека, делают его раздражительным и несчастным. Лучше всего фокусироваться на чем-то хорошем, добром и светлом, а не зацикливаться на плохом. Как верно говорил немецкий философ Фридрих Ницше: «Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем».

Также 13 сентября в России отмечают День йоги. В переводе с санскрита слово «йога» означает «соединение» или «связь» и символизирует соединение тела и сознания.

Блеснуть своим кулинарными талантами поможет Дeнь шapлoтoк и осенних пирогов. Да, есть и такой праздник. Поэтому можно порадовать близких вкусным десертом или провести на работе конкурс выпечки с последующим чаепитием.

Для фанатов фэнтези был учрежден День сверхъестественного. Дата выбрана неслучайно — 13 сентября 2005 года состоялась премьера одноименного сериала, который рассказывает о двух братьях, который сражаются с монстрами и исследуют тайны мира. Это праздник для поклонников сериала по всему миру и в целом для любителей мистического экшена.

По народному календарю отмечается Куприянов день. На Руси в это время начинали собирать клюкву. Считалось, что собранная на Куприянов день ягода обладает наибольшими целебными свойствами. Кстати, пирог сахаром и клюквой отлично подойдет для празднования Дeнь шapлoтoк и осенних пирогов.