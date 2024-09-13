Какой праздник отмечают 13 сентября 2024 года

Неофициальный праздник День позитивного мышления пропагандирует отказ от негативных мыслей, которые истощают человека, делают его раздражительным и несчастным. Лучше всего фокусироваться на чем-то хорошем, добром и светлом, а не зацикливаться на плохом. Как верно говорил немецкий философ Фридрих Ницше: «Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем».