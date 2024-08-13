Какой подарок учителю могут расценить как взятку

Закон не устанавливает четкой границы стоимости подарка, который может быть квалифицирован как взятка. Однако, если подарок имеет высокую стоимость, он может быть воспринят как попытка повлиять на учителя. «Важно помнить, что к таким подаркам могут относиться не только деньги, но и дорогие вещи, оплата путешествий, услуг», — говорит Яковлева.