Какой письменный язык был первым?

Первая цивилизация, в современном понимании этого слова, появилась на Ближнем Востоке в районе Месопотамии и Нила, в регионе, известном как Плодородный Полумесяц. Обитавшие там древние народы, шумеры и египтяне, нуждались в письменных свидетельствах для управления обществом. Для этого они изобрели первые в истории системы письма.
Египтяне придумали древние иероглифы примерно в 3100 году до н. э., а шумеры впервые записали свои «слова» в 3500 году до н. э.. Соответственно, именно шумерская письменность, впервые использованная около 5 500 лет назад, претерпела значительные эволюционные изменения и стала известна сегодня как клинопись.
Изначально клинопись представляла собой набор логографических морфем (по сути — рисунки, изображающие какой-то предмет или слово), созданных для ведения древней бухгалтерии. Позже, когда возникла необходимость в передаче более сложных идей, письменность стала более похожей на современную: рисунки превратились в идеограммы, а сами изображения представляли уже звуки, а не слова. Впоследствии они легли в основу языков аккадцев, вавилонцев и ассирийцев и других империй, царств и народов.
О том, когда появилось руническое письмо и как викинги использовали его в «магических» целях, рассказываем по ссылке.
Кристина Корчанова