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Какой письменный язык был первым?

Люди говорят на различных языках уже более сотни тысяч лет, однако письменность появилась относительно недавно. Считается, что ее возникновению человечество обязано древнему шумерскому народу, решившему делать пометки для счета голов скота около 5 тысяч лет назад.

Первая цивилизация, в современном понимании этого слова, появилась на Ближнем Востоке в районе Месопотамии и Нила, в регионе, известном как Плодородный Полумесяц. Обитавшие там древние народы, шумеры и египтяне, нуждались в письменных свидетельствах для управления обществом. Для этого они изобрели первые в истории системы письма.

Египтяне придумали древние иероглифы примерно в 3100 году до н. э., а шумеры впервые записали свои «слова» в 3500 году до н. э.. Соответственно, именно шумерская письменность, впервые использованная около 5 500 лет назад, претерпела значительные эволюционные изменения и стала известна сегодня как клинопись.

Изначально клинопись представляла собой набор логографических морфем (по сути — рисунки, изображающие какой-то предмет или слово), созданных для ведения древней бухгалтерии. Позже, когда возникла необходимость в передаче более сложных идей, письменность стала более похожей на современную: рисунки превратились в идеограммы, а сами изображения представляли уже звуки, а не слова. Впоследствии они легли в основу языков аккадцев, вавилонцев и ассирийцев и других империй, царств и народов.

О том, когда появилось руническое письмо и как викинги использовали его в «магических» целях, рассказываем по ссылке.

Кристина Корчанова