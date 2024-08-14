Какой письменный язык был первым?

Изначально клинопись представляла собой набор логографических морфем (по сути — рисунки, изображающие какой-то предмет или слово), созданных для ведения древней бухгалтерии. Позже, когда возникла необходимость в передаче более сложных идей, письменность стала более похожей на современную: рисунки превратились в идеограммы, а сами изображения представляли уже звуки, а не слова. Впоследствии они легли в основу языков аккадцев, вавилонцев и ассирийцев и других империй, царств и народов.