Какой опасный вирус открыли ученые с помощью домашнего кота

В Гейнсвилле, штат Флорида, ученый благодаря своему коту обнаружил ранее не встречавшийся в США вид вируса. Питомец по кличке Пеппер принес своему хозяину, вирусологу Джону Ледницки, мертвую мышь, сообщает Daily Star.
Джон Ледницки, подозревая, что грызун может быть носителем оспы мулов-оленей, отправил его на анализ в лабораторию Университета Флориды.
Исследование было опубликовано в журнале Pathogens.
Джейлонгвирусы ранее выявляли в Африке, Азии, Европе и Южной Америке. Они поражают млекопитающих, рептилий, птиц и рыб и могут стать причиной опасного заболевания у людей.
Уникальность этого штамма заключается в его способности хорошо размножаться в клетках как грызунов, так и человека, что делает его потенциально опасным вирусом для межвидовой передачи.
Насколько опасен новый вирус для людей и животных?
Хотя не было подтверждено ни одного случая, когда джейлонгивирусы вызывали заболевания у людей, другие похожие вирусы приводили к летальному исходу. К ним относится вирус Нипах, передающийся от летучих мышей к людям. Однако люди редко контактируют с видами, зараженными джейлонгивирусами.
«У людей, если они заражаются, может развиться тяжелое или смертельное заболевание, но пока такие инфекции остаются редкостью и обычно возникают только у людей, контактирующих с отходами жизнедеятельности грызунов, часто при вдыхании воздуха», — рассказал Джон Ледницки.
Ученые намерены провести исследование, чтобы установить, насколько широко может передаваться новый вирус. У кота Пеппера, поймавшего мышь, не возникло никаких симптомов недомогания. «Кошки в целом эволюционировали, чтобы есть грызунов и не заражаться вирусами, которые те переносят. Но мы должны провести тесты, чтобы выяснить, влияет ли вирус на домашних животных и людей», — добавил вирусолог.