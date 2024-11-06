Какой опасный вирус открыли ученые с помощью домашнего кота

Ученые намерены провести исследование, чтобы установить, насколько широко может передаваться новый вирус. У кота Пеппера, поймавшего мышь, не возникло никаких симптомов недомогания. «Кошки в целом эволюционировали, чтобы есть грызунов и не заражаться вирусами, которые те переносят. Но мы должны провести тесты, чтобы выяснить, влияет ли вирус на домашних животных и людей», — добавил вирусолог.