Какой напиток бодрит сильнее кофе

Пить по утрам кофе предпочитают многие. Бодрящий напиток помогает проснуться и зарядиться энергией на весь рабочий день, ведь в нем содержится много природных антиоксидантов. Однако не только кофе обладает тонизирующим эффектом, есть и другой напиток, причем более полезный.