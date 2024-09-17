Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой напиток бодрит сильнее кофе

Его пьют для снятия стресса и улучшения памяти.

Источник: Газета.Ру

Пить по утрам кофе предпочитают многие. Бодрящий напиток помогает проснуться и зарядиться энергией на весь рабочий день, ведь в нем содержится много природных антиоксидантов. Однако не только кофе обладает тонизирующим эффектом, есть и другой напиток, причем более полезный.

Диетолог-консультант и замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рекомендует россиянам обратить внимание на традиционный японский зеленый чай матча.

В чем польза чая матча?

Как пояснил Кабанов, благодаря растительному составу напиток содержит хлорофилл (природный детокс), белки, минеральные вещества (железо, кальций), клетчатку, а также витамины А, С.

«Все эти компоненты полезны при регулярном употреблении и нужны нашему организму», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Такой комплекс витаминов и полезных веществ благотворно влияет на организм, очищая печень и улучшая работу ЖКТ.

«В отличие от кофе, этот чай содержит очень много витаминов и важную для работы желудочно-кишечного тракта клетчатку. Он обеспечивает антиоксидантную защиту и помогает нормализовать пищеварение», — добавил врач.

Кроме того, к полезным свойствам матча медики относят:

  • укрепление иммунитета;
  • снижение стресса;
  • повышение эффективности тренировок;
  • профилактика развития рака и болезней сердца.

Кому чай матча противопоказан?

Несмотря на пользу, пить чай матча бесконтрольно нельзя. Все дело в том, что у напитка порошкообразная консистенция, в которой концентрация кофеина повышена. Поэтому гипертоникам, а также пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт, не следует им увлекаться.

«Матча балансирует между пользой и вредом. Начнете пить его слишком часто — будет больше вреда», — отметил Кабанов.

Также осторожнее с матчей (требуется консультация лечащего врача) нужно быть беременным и кормящим женщинам, людям с повышенной чувствительностью к кофеину, который медики относят к психоактивному веществу.

Сколько чая матча можно выпить в день?

По данным медицинского журнала «Очень хорошее здоровье» (Verywell Health), на сегодняшний день не существует четкой нормы потребления чая матча, тем более с учетом различных заболеваний. Однако в ходе клинических испытаний была определена суточная дозировка продукта, позволяющая улучшить когнитивные функции человека и внимание:

  • напиток, содержащий 1,5 грамма матча — два раза в день;
  • четыре грамма порошка чая матча в виде жидкого чая или чайного батончика — один раз в день;
  • два грамма матча в форме капсул — один раз в день;
  • три грамма матча в чайном пакетике — один раз в день.

Конкретная доза может варьироваться в зависимости от состояния здоровья человека. Врач Алексей Кабанов, к примеру, считает, что не стоит начинать каждый день с такого концентрированного напитка. Лучше пить чай матча не больше одного-двух раз в неделю.