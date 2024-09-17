Какой напиток бодрит сильнее кофе

Пить по утрам кофе предпочитают многие. Бодрящий напиток помогает проснуться и зарядиться энергией на весь рабочий день, ведь в нем содержится много природных антиоксидантов. Однако не только кофе обладает тонизирующим эффектом, есть и другой напиток, причем более полезный.
Диетолог-консультант и замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рекомендует россиянам обратить внимание на традиционный японский зеленый чай матча.
В чем польза чая матча?
Как пояснил Кабанов, благодаря растительному составу напиток содержит хлорофилл (природный детокс), белки, минеральные вещества (железо, кальций), клетчатку, а также витамины А, С.
«Все эти компоненты полезны при регулярном употреблении и нужны нашему организму», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Такой комплекс витаминов и полезных веществ благотворно влияет на организм, очищая печень и улучшая работу ЖКТ.
«В отличие от кофе, этот чай содержит очень много витаминов и важную для работы желудочно-кишечного тракта клетчатку. Он обеспечивает антиоксидантную защиту и помогает нормализовать пищеварение», — добавил врач.
Кроме того, к полезным свойствам матча медики относят:
- укрепление иммунитета;
- снижение стресса;
- повышение эффективности тренировок;
- профилактика развития рака и болезней сердца.
Кому чай матча противопоказан?
Несмотря на пользу, пить чай матча бесконтрольно нельзя. Все дело в том, что у напитка порошкообразная консистенция, в которой концентрация кофеина повышена. Поэтому гипертоникам, а также пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт, не следует им увлекаться.
«Матча балансирует между пользой и вредом. Начнете пить его слишком часто — будет больше вреда», — отметил Кабанов.
Также осторожнее с матчей (требуется консультация лечащего врача) нужно быть беременным и кормящим женщинам, людям с повышенной чувствительностью к кофеину, который медики относят к психоактивному веществу.
Сколько чая матча можно выпить в день?
По данным медицинского журнала «Очень хорошее здоровье» (Verywell Health), на сегодняшний день не существует четкой нормы потребления чая матча, тем более с учетом различных заболеваний. Однако в ходе клинических испытаний была определена суточная дозировка продукта, позволяющая улучшить когнитивные функции человека и внимание:
- напиток, содержащий 1,5 грамма матча — два раза в день;
- четыре грамма порошка чая матча в виде жидкого чая или чайного батончика — один раз в день;
- два грамма матча в форме капсул — один раз в день;
- три грамма матча в чайном пакетике — один раз в день.
Конкретная доза может варьироваться в зависимости от состояния здоровья человека. Врач Алексей Кабанов, к примеру, считает, что не стоит начинать каждый день с такого концентрированного напитка. Лучше пить чай матча не больше одного-двух раз в неделю.
Источники: https://rsport.ria.ru/ https://www.verywellhealth.com.