Какой мусор нельзя выбрасывать в общие контейнеры

Далеко не весь мусор можно просто взять и снести на контейнерную площадку. За выброс крупногабаритных отходов россиянам грозит штраф, рассказал aif.ru адвокат Тимур Харди.
«В обычные контейнеры не разрешено выбрасывать крупногабаритный мусор — это старая мебель, зеркала, холодильники и другая бытовая техника, душевые кабины, ванные и так далее, — рассказал эксперт. — То, что не помещается в стандартные контейнеры. Выбрасывать его можно только в специальные контейнеры для крупногабаритного мусора, так как такие отходы могут повредить прессующий механизм спецмашины, вывозящей мусор».
Собеседник уточнил, что многие жильцы оставляют крупногабаритный мусор рядом с мусорными контейнерами, образуя стихийную свалку. Этого делать нельзя.
«Неправильная утилизация крупногабаритного мусора — это административное нарушение и наказывается штрафом от 2 до 3 тысяч рублей (зависит от региона проживания), — добавил Харди. — За повторное нарушение положен штраф до 5 тысяч рублей. А если ваш крупногабаритный мусор нанес вред чьему-то здоровью или природе, то штраф будет уже до 7 тысяч рублей».