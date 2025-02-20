Какой мусор нельзя выбрасывать в общие контейнеры

«В обычные контейнеры не разрешено выбрасывать крупногабаритный мусор — это старая мебель, зеркала, холодильники и другая бытовая техника, душевые кабины, ванные и так далее, — рассказал эксперт. — То, что не помещается в стандартные контейнеры. Выбрасывать его можно только в специальные контейнеры для крупногабаритного мусора, так как такие отходы могут повредить прессующий механизм спецмашины, вывозящей мусор».