Какой мороз выдерживают собаки разных пород?

Какие собаки боятся холода?
В топ-10 мерзлявых собак эксперты популярного сервиса о животных A-Z Animals включили следующие породы:
- пудель — его теплая на первый взгляд шерсть плохо справляется с защитой кожи от влаги;
- такса — из-за коротких ножек, даже самый неглубокий снег может доходить им до шеи, в добавок ко всему у этой породы тонкая шерсть;
- бассет-хаунд — тоже коротконогий, а его длинный уши, которые могут доставать до земли (а значит до льда и снега), очень восприимчивы к обморожению;
- чихуахуа — маленький рост и тонкая шерсть не могут защитить собачку в непогоду;
- борзая — несмотря на любовь к быстрому бегу, у собак тонкая шерсть и низкое содержание жира, что делает для них холод очень болезненным;
- китайская хохлатая — растительность у этой породы есть только на лапках ушах и хвостике, остальное тело голое;
- йоркширский терьер — у них низкий рост, а длинная шерстка намокает от снега, быстро охлаждая собаку;
- мопс — эта порода плохо переносит низкие температуры, впрочем, как и жару;
- бульдог — как и у мопсов их сплюснутые носы рискуют потрескаться в зимний период, а короткая шерстка не может согреть;
- питбуль — короткая и гладкая шерсть делает их очень уязвимыми в мороз.
Обладателям небольших, короткошерстных пород или собак с отсутствующим подшерстком, эксперты советуют при минусовых температурах утеплять одеждой, иногда даже в несколько слоев. В целом, мелкие и средние породы собак могут ощущать сильный дискомфорт, когда температура опускается ниже 7ºC, а при температуре −1ºC и ниже им будет холодно.
Какие породы хорошо переносят мороз?
Топ-15 пород, которым холода нипочем вошли (по данным A-Z Animals):
- каракачанская собака, или болгарская овчарка;
- сибирский хаски;
- анатолийская овчарка, или кангал;
- венгерский кувас;
- финский лаппхунд;
- аляскинский маламут;
- акита;
- американская эскимосская собака (предки немецкие шпицы);
- сиба-ину;
- ньюфаундленд;
- пиренейская горная собака, или Великие Пиренеи;
- чау-чау;
- самоед;
- кеесхонд;
- норвежский элкхаунд.
У этих пород очень густая и теплая шерсть, способная выдерживать температуру от −20ºC и ниже. Так, хаски могут выжить при −75ºC, а финские лаппхунды — при −85ºC. Такие морозоустойчивые собаки были выведены для охраны домашнего скота и птицы в суровых условиях, а также в качестве ездовых собак. Они преданы своему хозяину и могут стать в обычной жизни отличными собаками-компаньонами. Единственный минус (он же плюс) — их шерсть. За ней нужно тщательно следить и регулярно вычесывать в период линьки.