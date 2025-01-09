Какой мороз выдерживают собаки разных пород?

У этих пород очень густая и теплая шерсть, способная выдерживать температуру от −20ºC и ниже. Так, хаски могут выжить при −75ºC, а финские лаппхунды — при −85ºC. Такие морозоустойчивые собаки были выведены для охраны домашнего скота и птицы в суровых условиях, а также в качестве ездовых собак. Они преданы своему хозяину и могут стать в обычной жизни отличными собаками-компаньонами. Единственный минус (он же плюс) — их шерсть. За ней нужно тщательно следить и регулярно вычесывать в период линьки.