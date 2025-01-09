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Какой мороз выдерживают собаки разных пород?

Для одних собак мороз в радость, для других — мучение. Считается, что чем меньше собака, тем сложнее ей переносить холод. Также на восприимчивость к отрицательным температурам влияют порода и условия проживания питомца. Бывает, что собака мерзнет даже дома, а выведенные для охоты и охраны псы, могут спокойно спать в сугробе.

Источник: Freepik

Какие собаки боятся холода?

В топ-10 мерзлявых собак эксперты популярного сервиса о животных A-Z Animals включили следующие породы:

  • пудель — его теплая на первый взгляд шерсть плохо справляется с защитой кожи от влаги;
  • такса — из-за коротких ножек, даже самый неглубокий снег может доходить им до шеи, в добавок ко всему у этой породы тонкая шерсть;
  • бассет-хаунд — тоже коротконогий, а его длинный уши, которые могут доставать до земли (а значит до льда и снега), очень восприимчивы к обморожению;
  • чихуахуа — маленький рост и тонкая шерсть не могут защитить собачку в непогоду;
  • борзая — несмотря на любовь к быстрому бегу, у собак тонкая шерсть и низкое содержание жира, что делает для них холод очень болезненным;
  • китайская хохлатая — растительность у этой породы есть только на лапках ушах и хвостике, остальное тело голое;
  • йоркширский терьер — у них низкий рост, а длинная шерстка намокает от снега, быстро охлаждая собаку;
  • мопс — эта порода плохо переносит низкие температуры, впрочем, как и жару;
  • бульдог — как и у мопсов их сплюснутые носы рискуют потрескаться в зимний период, а короткая шерстка не может согреть;
  • питбуль — короткая и гладкая шерсть делает их очень уязвимыми в мороз.

Обладателям небольших, короткошерстных пород или собак с отсутствующим подшерстком, эксперты советуют при минусовых температурах утеплять одеждой, иногда даже в несколько слоев. В целом, мелкие и средние породы собак могут ощущать сильный дискомфорт, когда температура опускается ниже 7ºC, а при температуре −1ºC и ниже им будет холодно.

Какие породы хорошо переносят мороз?

Топ-15 пород, которым холода нипочем вошли (по данным A-Z Animals):

  • каракачанская собака, или болгарская овчарка;
  • сибирский хаски;
  • анатолийская овчарка, или кангал;
  • венгерский кувас;
  • финский лаппхунд;
  • аляскинский маламут;
  • акита;
  • американская эскимосская собака (предки немецкие шпицы);
  • сиба-ину;
  • ньюфаундленд;
  • пиренейская горная собака, или Великие Пиренеи;
  • чау-чау;
  • самоед;
  • кеесхонд;
  • норвежский элкхаунд.

У этих пород очень густая и теплая шерсть, способная выдерживать температуру от −20ºC и ниже. Так, хаски могут выжить при −75ºC, а финские лаппхунды — при −85ºC. Такие морозоустойчивые собаки были выведены для охраны домашнего скота и птицы в суровых условиях, а также в качестве ездовых собак. Они преданы своему хозяину и могут стать в обычной жизни отличными собаками-компаньонами. Единственный минус (он же плюс) — их шерсть. За ней нужно тщательно следить и регулярно вычесывать в период линьки.