Какой минимальный IQ и значит ли это, что человек глупый?

Даже если тест на IQ показал очень маленький результат, не стоит делать поспешных выводов. «Все психологические измерения приблизительны и время от времени бывают ошибочными — они такие по сути. Если результаты теста ошибочны, то нужно возмущаться лишь некомпетентностью тех, кто их проводил. Компетентные, внимательные и добросовестные врачи, конечно же, помнят об этом недостатке тестирования — то есть его ограниченности — и потому не стремятся делать поспешные выводы лишь на основании тестов. Если же некий институт принимает ключевые решения на основе тестов, то в нем должны существовать механизмы выявления ошибок (например, нужно время от времени проводить повторные тесты)», — пояснение психолога приводит РИА Новости.