Какой минимальный IQ и значит ли это, что человек глупый?

IQ — сокращение от английского intelligence quotient — коэффициент интеллекта. Это количественный показатель уровня интеллекта человека, измеряемый с помощью специальных психологических тестов. Какой минимальный IQ — в материале aif.ru.
Существует несколько систем классификации IQ, которые используются для описания различных уровней интеллектуальных способностей. К самым популярным относятся Шкала Векслера, Шкала Стэнфорд-Бине, Тест Айзенка и Шкала Кэттелла. Каждая из них имеет свой уникальный способ группировки оценок и определения уровней интеллекта.
Тесты, измеряющие IQ человека, анализируют только его общий интеллект, то есть исследуют вербальные, аналитические и логические способности ума, а также пространственное мышление и память. Они не способны показать, насколько тестируемый респондент начитан, эрудирован, талантлив или креативен.
Какой IQ считается низким?
Считается, что результат ниже 70 указывает на задержку в умственном развитии. «В прошлом значение ниже 70 использовалось в качестве маркера для выявления умственных отклонений. Сегодня одних результатов теста недостаточно для диагностики умственной отсталости, поскольку психологи еще учитывают такие факторы, как время начала отклонений в развитии и адаптивные навыки», — рассказала Verywell Mind психолог, специалист по психосоциальной реабилитации Кендра Черри.
Они не измеряют креативность, социальные навыки, мудрость, приобретенные способности или множество других вещей, которые считаются составляющими интеллекта. Также они не оценивают рациональное мышление, например, способность принимать правильные решения или регулировать конфликтные ситуации на работе, пишет HowStuffWorks.
По мнению психолога Университета штата Иллинойс Джоэла Шнайдера, показатель IQ — несовершенен. Человек, у которого IQ очень низкий, скорее всего, столкнется с проблемами во многих областях. И все же, уровень IQ может и не учитывать индивидуальные особенности многих людей.
Даже если тест на IQ показал очень маленький результат, не стоит делать поспешных выводов. «Все психологические измерения приблизительны и время от времени бывают ошибочными — они такие по сути. Если результаты теста ошибочны, то нужно возмущаться лишь некомпетентностью тех, кто их проводил. Компетентные, внимательные и добросовестные врачи, конечно же, помнят об этом недостатке тестирования — то есть его ограниченности — и потому не стремятся делать поспешные выводы лишь на основании тестов. Если же некий институт принимает ключевые решения на основе тестов, то в нем должны существовать механизмы выявления ошибок (например, нужно время от времени проводить повторные тесты)», — пояснение психолога приводит РИА Новости.