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Какой лимонад наименее вредный

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: unsplash

Наименее вредным считаются домашние лимонады, приготовленные из свежих фруктов и ягод. Например, цитрусовый, из лимонов, имбиря и мяты, разбавленный обычной или минеральной водой. Плюс таких самодельных напитков — это возможность контролировать уровень сахара и добавлять его по вкусу, а не по производственной рецептуре.

А что насчет лимонада из магазина?

Многие предпочитают утолять жажду покупной сладкой газировкой. Поэтому важно из всего многообразия цветов, вкусов и запахов выбрать наиболее качественный безалкогольный напиток.

Правила выбора качественного лимонада:

  • упаковка — обращаете внимание на целостность тары, она должна быть без повреждений, сухой и чистой;
  • цвет — окрас лимонада должен быть характерным для названия;
  • прозрачность — в самом напитке не должно быть никаких мутных примесей и посторонних частиц;
  • этикетка — текст должен быть разборчивым, обязательно смотрите наличие сведений о производителе, знака ЕАС (так маркируют товары перед выпуском на рынки стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения), и данных о составе, выработке продукта и сроке его годности.

Какой у лимонада должен быть срок годности?

Срок годности промышленного лимонада может варьироваться от 6 до 12 месяцев. Домашний лимонад в графине со льдом и в холодильнике — не более 12 часов.

Какие добавки в лимонаде считаются вредными?

В Роспотребнадзоре рекомендуют брать в магазине напиток, у которого на этикетке написан короткий состав, включающий помимо сахара и воды натуральный сок, либо же пряно-ароматическое сырье.

С осторожностью нужно относиться к газировке с синтетическими красителями, которые при неограниченном употреблении могут привести к отравлению, отмечают в ведомстве.

В Роскачестве подчеркнули, что при использовании ряда разрешенных техническим регламентом пищевых добавок, производитель все равно обязан предостеречь покупателя о возможных последствиях.

«При наличии одного или нескольких красителей (тартразин (Е102), азорубин (кармуазин, Е122), желтый хинолиновый (Е104), желтый “солнечный закат” (Е110), красный очаровательный АС (Е129) и понсо 4R (Е124) в непосредственной близости от состава на этикетке должна содержаться надпись, о том, что напиток содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей», — добавили эксперты.

Натуральные же красители содержатся в овощах (томат, морковь), фруктах (виноград, хурма, черника), специях (куркума), сахаре и в других природных компонентах. Так, к примеру, карамельно-коричневый цвет напитку придает сахарный колер E-150, он жженый сахар, а за оранжево-красный — пигмент отвечает пищевой краситель ликопин или ликопен E-160d.

Впрочем, специалисты советуют пить меньше сладкой газировки, особенно в жару, потому что она не утоляет, а провоцирует жажду. Однако это не значит, что нужно отказаться от лимонада насовсем, просто нужно знать меру.