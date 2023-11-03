Какой курорт Краснодарского края выбрать в 2024 году — лучшие направления

«Известия» рассказывают, куда можно поехать в Краснодарском крае в 2024 году и во сколько обойдется отдых.

Отдых в Сочи в 2024 году — цены, достопримечательности

После Олимпийских игр — 2014 Сочи по праву считается самым люксовым курортом черноморского побережья. Город может похвастать новейшей инфраструктурой, знаковыми олимпийскими объектами, роскошными гостиницами и высоким уровнем сервиса. Здесь длинная набережная с чистыми пляжами соседствует с горным курортом Красная Поляна, и за один день турист может увидеть снег на скалистых вершинах и походить босиком по гальке пляжа.

Отличается курорт разнообразием досуга и гастрономии. Своим величием поражает Олимпийский парк, Сочинский дендрарий предлагает удивительное собрание субтропической флоры и фауны, а любители впечатляющих пейзажей могут взять экскурсию на гору Ахун, Агурским водопадам или в Воронцовскую пещеру.

Сохранен и южный колорит — как и в других городах региона, в Сочи можно приобрести вина Кубани, разнообразные сыры, пахлаву и чурчхелу, горячую кукурузу и отведать шашлыка с мангала в многочисленных кафе и ресторанах.

Пик туристического притока в Сочи традиционно приходится на июль-август, когда вода в море максимально прогревается. Цены на гостиничные номера в разгар сезона в среднем варьируются от 3 тыс. до 7 тыс. в сутки в зависимости от расположения жилья и количества звезд.

В состав Большого Сочи входят четыре района: Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский, каждый из которых принято воспринимать как самостоятельные курорты.

Отдых в Адлере в 2024 году — цены, достопримечательности

Самый южный район Сочи, Адлер, сочетает в себе преимущество в виде самых теплых пляжей и известных на весь мир спортивных объектов — здесь и знаменитый Олимпийский парк, и трасса «Формулы-1», и короткая дорога к Красной Поляне.

Много развлечений район предлагает и для детей — в Адлере есть аквапарки, дельфинарий, океанариум, парки аттракционов.

На пике туристического сезона цены на отдых в этом районе Сочи находятся в диапазоне от 1 тыс. в сутки в гостевых домах до 7,5 тыс. в отелях. Можно подыскать квартиру или коттедж.

Отдых в Хосте в 2024 году — цены, достопримечательности

Хоста — поселок, входящий в состав Большого Сочи. Курорт уникален своими природными достопримечательностями и живописными видами. Современные гостиницы и развитая инфраструктура граничат с настоящими реликвиями древности — таинственные пещеры и прилегающая к поселку тисо-самшитовая роща, сохранившаяся еще со времен доледникового периода, около 30 млн лет назад. Не оставят туристов равнодушными и Навалищенское ущелье вкупе с Агурскими и Змейковскими водопадами.

В Хосту часто едут, чтобы поправить здоровье: на территории много санаториев и пансионатов, в том числе знаменитый курорт Мацеста, сероводородные воды которого имеют множество полезных свойств.

В жаркие месяцы цены на номера в Хосте, как правило, — от 2,5 тыс. до 6 тыс. рублей в сутки.

Отдых в Лазаревском в 2024 году — цены, достопримечательности

Еще один курортный поселок, Лазаревское, находится в северной части Сочи. Помимо пляжного отдыха, туристы едут туда ради санаториев, кемпингов и экскурсий по загадочному колхидскому лесу Сочинского национального парка. На его территории можно встретить растения, которых нет больше ни в одном уголке Земли.

Подойдет отдых в Лазаревском и тем, кто предпочитает купание на «диких» пляжах, походы и экспедиции.

Цены за номер в гостинице в самый жаркий сезон — от 2−5 тыс. рублей за сутки.

Отдых в Лоо в 2024 году — цены, достопримечательности

В северной части Лазаревского расположен курортный поселок Лоо. Здесь семейный отдых отлично сочетается с уникальными экскурсиями. Любители истории и культурных развлечений могут посетить чайные домики — резные терема, куда с советских времен приезжали лидеры иностранных государств на деловые встречи. Привлекают туристов и развалины византийского храма, и единственный в Сочи круглогодичный аквапарк, и живописные ущелья, окружающие поселок.

Гостиницы и отели поселка предлагают цены от 800 рублей до 3,5 тыс. за сутки.

Отдых в Красной Поляне в 2024 году — цены, достопримечательности

Отдельным курортом Сочи является и горный поселок Красная Поляна. В преддверии Олимпиады здесь построили фешенебельные гостиницы и развернули инфраструктуру для любителей горнолыжного отдыха.

Отдых в Красной Поляне будет незабываемым — можно подняться к горным вершинам на канатной дороге, пройти по веревочному мосту среди облаков, скатиться с горы на лыжах или отправиться в джиппинг-экскурсию. Недалеко находится и Олимпийский парк.

В течение всего года на курорте проходит много ярких мероприятий: фестивали еды, красок, спортивные состязания, костюмированные представления, концерты.

В Красной Поляне разгар туристического сезона приходится на май-июнь. В это время номер можно снять от 3 тыс. рублей за сутки.

Отдых в Геленджике в 2024 году — цены, достопримечательности

Город Геленджик расположен на берегу живописной бухты. Для многих это оздоровительный курорт, который славится своими санаториями, пансионатами и лагерями для детей. Тем не менее популярностью пользуются и галечные пляжи города, и канатная дорога, и сафари-парк, и символ города — скульптура «Белая невеста».

Совсем рядом с городом расположены и другие примечательные места — Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка.

В местной гостинице или отеле в июне-августе можно остановиться за цену от 500 до 7 тыс. рублей в сутки.

Отдых в Дивноморском в 2024 году — цены, достопримечательности

Рядом с Геленджиком расположен небольшой курортный поселок Дивноморское. Он знаменит среди туристов своими винодельнями и фруктовыми садами, а также целебным воздухом. Пицундские сосны и можжевельники выделяют полезные масла, которые делают курорт отличным местом для оздоровительных учреждений.

Снять жилье в Дивноморском можно как за 1,5 тыс. за сутки в летний сезон, так и за 6,5 тыс. рублей подобрать себе роскошный номер.

Отдых в Архипо-Осиповке в 2024 году — цены, достопримечательности

Всё чаще внимание туристов привлекает Архипо-Осиповка, небольшое село неподалеку от Геленджика. Маленький курорт составляет неплохую конкуренцию большому городу, привлекая гостей своими солнечными пляжами и насыщенной ночной программой.

При этом жилье можно найти как за 1 тыс. рублей в сутки, так и за 4−5 тыс.

Отдых в Кабардинке в 2024 году — цены, достопримечательности

Одним из самых бюджетных курортов Краснодарского края считается Кабардинка. Некогда она была военным поселением, надежно защищенным горным хребтом, а сейчас стала аутентичным местом для отдыха с богатой историей и экскурсионной программой.

Популярным местом для фотосессий в Кабардинке остается пароход RIO, некогда севший на мель в этих краях. Судно не стали возвращать в строй, и оно стало местной достопримечательностью.

Отдыхать в Кабардинке можно достаточно экономно — даже на самые дорогие номера ценник обычно не превышает 3 тыс. рублей.

Отдых в Туапсе в 2024 году — цены, достопримечательности

Туапсе — город с богатой историей, древний порт и курорт с гористой местностью на побережье Черного моря. Благодаря своему выгодному расположению эта часть региона всегда оставалась желанной территорией для завоевателей. Любители истории смогут насладиться увлекательными экскурсиями и своими глазами увидеть места легендарных сражений.

Расположенный в долине двух рек, Туапсе отличается от других курортов сухим климатом. Кроме того, любителей кавказской кухни здесь ждет потрясающее разнообразие блюд и гастрономические фестивали.

В разгар сезона снять жилье туристу в Туапсе в среднем обойдется в 2,5−4,5 тыс. рублей.

Отдых в Анапе в 2024 году — цены, достопримечательности

Анапу называют самым солнечным городом Краснодарского края. Он идеально подходит для семейного отдыха и каждый год привлекает миллионы туристов. Анапа известна своими песчаными пляжами и теплой водой в море, а кроме того, город стоит на руинах древней греческой Горгиппии, самой богатой колонии на побережье в те времена.

Курорт предлагает множество возможностей для детского отдыха — от оздоровительных лагерей до крокодиловой фермы, дельфинария и аквапарков.

В пиковый сезон разброс цен в Анапе довольно большой — в отдаленных от моря гостевых домах снять номер можно от 500 рублей за сутки, в то время как пятизвездочные отели на побережье выставляют цены до 8 тыс. рублей.

Отдых в Витязево в 2024 году — цены, достопримечательности

В 10 км от Анапы расположен курортный поселок Витязево — еще одно популярное место для отдыха с детьми. Исторически населенный пункт появился благодаря первому на Кубани поселению понтийских греков. До сих пор греки составляют большую часть местного населения, и отголоски греческой культуры заметны как в архитектуре, так и в гастрономии курорта.

Витязево — отличное место для тихого семейного отдыха, в поселке всего две оживленных улицы и очень много развлечений для детей: аттракционы, аквапарк, дельфинарий. Во многих отелях есть функция «всё включено» и детская анимация.

Жилье в поселке можно снять от 500 рублей за сутки в отдалении от побережья. В отелях у моря цена в горячий сезон может достигать 6 тыс. за сутки.

Отдых в Голубицкой в 2024 году — цены, достопримечательности

На берегу Темрюкского залива расположилась станица Голубицкая — курорт для любителей песчаных пляжей и активного летнего отдыха. Здесь можно отдохнуть всей семьей, полетать на параплане, прокатиться на доске по волнам или застать извержение грязевого фонтана.

Снять жилье в станице Голубицкой можно за 1−5 тыс. рублей. Размещение туристам предлагают также частные гостевые дома.

Отдых в Ейске в 2024 году — цены, достопримечательности

Один из самых северных городов Краснодарского края, Ейск, находится на берегу Азовского моря. Курорт порадует относительно низкими ценами, теплой водой в море вплоть до октября, возможностями для рыбалки и виндсерфинга.

В этом городе можно найти развлечение на любой вкус — разбить палатку в местном кемпинге, посетить с детьми аквапарк или дельфинарий, совершить экстремальный прыжок с парашютом.

Причем цены на жилье в Ейске туристов зачастую радуют — в среднем, 1−2 тыс. в сутки за номер.

Отдых в Сукко в 2024 году — достопримечательности, цены

Среди гор, в долине реки Сукко расположен одноименный поселок, предлагающий своим гостям разнообразные развлечения и возможности для оздоровления. Многочисленные хвойные деревья, произрастающие там, выделяют масла, которые полезны для людей с легочными заболеваниями. Благодаря этому в поселке много санаториев, предлагающих туристам оздоровительные программы.

Немало интересного ждет и любителей экскурсий — озеро кипарисов, лестница 800 ступеней, Утришский заповедник, расположенный неподалеку.

При этом и на пляжах Сукко можно отдохнуть, позагорать и опробовать водные аттракционы.

Жилье в поселке сдается от 2,5 тыс. до 4 тыс. за сутки в разгар туристического сезона.

Отдых в Краснодаре в 2024 году — цены, достопримечательности

Сама столица региона от моря находятся в паре часов езды на машине, что не мешает ей оставаться центром притяжения для туристов. В Краснодаре можно организовать гастрономический тур по ресторанам авторской кухни, прогуляться по живописному парку, насладиться поющими фонтанами и местной архитектурой.

Причем комфортный номер в столице региона вполне можно найти за 2−2,5 тыс. в сутки, а любители роскоши могут разместиться в люксовых номерах от 5 тыс. за ночь.

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