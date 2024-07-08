Какой день стоит в середине недели?

Потому что так оно и было. Исторически в разных культурах и календарных системах неделя считалась с воскресенья, и суббота была последним днем недели. Связано это с ветхозаветной традицией. Воскресенье считается первым днем недели сотворения мира Богом, а суббота — последним, седьмым днем, в который он повелел людям отдыхать от работы.