Часто на квизах и викторинах попадается вопрос: «Какой день стоит в середине недели?» Первая реакция — сказать: среда. Это кажется логичным, ведь само название дня на это намекает. Но на самом деле, это неверный ответ.
Откуда пошло название дня недели — «среда»?
История происхождения названий дней недели уходит своими корнями в глубину веков. В древние времена в неделе могло быть и 3, и 5, и даже 14 дней. «Семидневка» пришла к нам из Древнего Вавилона. А современное название дней в большинстве стран связано с именами богов античной мифологии.
Скажем, в английском языке среда — Wednesday. Это название происходит от древнегреческого слова Μεσοβδομάς (Mesodes), которое буквально переводится как «середина недели».
В календаре древних римлян этот день был назван в честь бога Меркурия. Название этого дня на латинском звучит как «dies Mercurii», с течением времени это название стало ассоциироваться со словом «среда» во многих европейских языках.
Немцы называют среду Mittwoch, что в переводе значит «середина недели». Это единственный день, название которого не заканчивается на -tag (собственно, «день»).
В русском языке среда — это сокращение от «середа». Связано это с тем, что на Руси до принятия христианства была пятидневная неделя, и среда была третьим по счету днем, т. е. находилась в середине.
Почему среда веками считалась серединой недели?
Потому что так оно и было. Исторически в разных культурах и календарных системах неделя считалась с воскресенья, и суббота была последним днем недели. Связано это с ветхозаветной традицией. Воскресенье считается первым днем недели сотворения мира Богом, а суббота — последним, седьмым днем, в который он повелел людям отдыхать от работы.
Такой же порядок завели на Руси после принятия христианства. А после революции этот порядок поменяли, и первым днем недели стал понедельник. Это произошло в 1940 году, когда вышел Указ Президиума ВС СССР, по которому воскресенье было закреплено днем отдыха и седьмым по счету днем в неделе.
Во многих государствах среда до сих пор является серединой недели — например, в США, Канаде, Японии, некоторых странах Латинской Америки, Африки и Азии используются календари, в которых неделя начинается с воскресенья.
Так какой же день недели является серединой недели?
В современном российском календаре середина недели приходится на четверг. Именно этот ответ правильно давать на вопрос с подвохом.
Если же уточняют, что речь идет о рабочей недели — то тут все по-прежнему, середина рабочей недели — это среда.