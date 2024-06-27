Какой день недели считается первым?

Определение первого дня недели в разных культурах отличается. Например, в России, первым днем недели считается понедельник. Но так было не всегда — на протяжении долгого времени первым днем недели являлось воскресенье. Некоторые страны до сих пор придерживаются такого порядка.
Почему первым днем считалось воскресенье?
Традиционно на Руси неделя (или седмица) начиналась с воскресенья (до принятия христианства этот день назывался «неделя»). Порядок дней недели в христианстве восходит к древнееврейской традиции: воскресенье было первым днем сотворения мира Богом, а суббота — последним, седьмым днем, в который Бог повелел людям отдыхать от трудов. В Евангелии от Марка говорится, что жены-мироносицы узнали о воскресении Иисуса, придя к его гробу «весьма рано, в первый день недели».
Где еще первым днем недели является воскресенье?
Воскресенье считается первым днем недели на большей части территории США, в Канаде, Японии, некоторых странах Латинской Америки, Африки и Азии.
Когда в нашей стране первым днем стал понедельник?
В СССР с началом политики индустриализации большевики отказались от семидневной недели и начали проводить реформы календаря: сначала появились пятидневки, затем шестидневки. Но в 1940 году сталинское правительство вернулось к рабочей неделе, состоящей из семи дней. При этом воскресенье было закреплено как выходной день, седьмой день недели, и понедельник официально стал считаться первым днем.
«Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели — воскресенье — днем отдыха», — говорилось в Указе Президиума ВС СССР от 26 июня 1940 года.
В некоторых источниках говорится, что СССР стала первой страной, в которой официально первым днем недели был объявлен понедельник. Впоследствии и многие другие страны перешли на такой порядок, например, в 1973 году это сделали Финляндия и Швеция.
В1978 году ООН рекомендовала всем странам перейти на отсчет новой недели с понедельника. А в 1988 году был впервые опубликован Международный стандарт ISO-8601 (описывает форматы дат и времени и дает рекомендации для его использования в международном контексте), где первым днем недели установлен понедельник во всех форматах даты.
В каких странах первым днем считается не понедельник и не воскресенье?
В некоторых странах Африки и Востока действуют календари, где первый день недели — суббота. При этом, если в суахили день начинается с восходом солнца, то в исламских календарях дни длятся от заката до заката. Поэтому первый день недели мусульманского календаря яум аль-ахад начинается в субботу после захода солнца и длится до захода солнца в воскресенье.