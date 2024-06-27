Какой день недели считается первым?

Традиционно на Руси неделя (или седмица) начиналась с воскресенья (до принятия христианства этот день назывался «неделя»). Порядок дней недели в христианстве восходит к древнееврейской традиции: воскресенье было первым днем сотворения мира Богом, а суббота — последним, седьмым днем, в который Бог повелел людям отдыхать от трудов. В Евангелии от Марка говорится, что жены-мироносицы узнали о воскресении Иисуса, придя к его гробу «весьма рано, в первый день недели».