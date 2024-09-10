Какой цвет волос молодит женщину

Как выбрать подходящий цвет для волос, какой оттенок будет молодить, а какой визуально состарит — рассказала стилист, куафёр Зося Лавник.
Как выбрать цвет для волос?
Если вы решили изменить цвет своих волос, подумайте, чем он вас не устраивает. Появилась седина, надоел свой натуральный, вы жаждите экспериментов? Решив стать очаровательной блондинкой, как Мэрилин Монро, или знойной брюнеткой, как итальянка Софи Лорен, подумайте, а всё остальное (фигура, лицо, профессия, волевые качества, материальные возможности, образ жизни) соответствует желаемому образу? Вы можете представить себе, как Мэрилин Монро чистит картошку, копает огород, торгует селёдкой на базаре и красит отросшие корни один раз в шесть месяцев?!
Выбор цвета окрашивания, в первую очередь, зависит от причины, по которой вы решили изменить свои волосы. Ответьте на вопросы:
- Есть ли у вас деньги для регулярного посещения салона и покупки средств для ухода за окрашенными волосами?
- Есть ли у вас время?
- Достаточно ли сильное желание у вас иметь красивый цвет волос и хватит ли у вас терпения регулярно подкрашивать отросшие корни?
Если вы трижды ответили «нет» — лучше откажитесь от своей затеи.
Как скрыть седину?
Если у вас от природы волосы тонкие, слабые, мягкие и редкие, а седины ещё нет, лучше повремените с окраской. Не травите свои волосы раньше времени, оставьте им силы на то время, когда краситься придётся вынужденно — седину ничем не скроешь, а она не всем идёт.
Если седина уже появилась, необходимо знать следующее:
- Если седины мало, лучше краситься в цвет, близкий к природному, натуральному.
- На первых порах еще могут помочь мелирование, тонирование.
- Если седых волос уже больше, чем своих, лучше красить в светлые тона — на фоне светлых волос отрастающие седые корни не так сильно бросаются в глаза.
Какой цвет молодит, а какой старит?
Тон кожи может выглядеть более теплым или холодным с разным цветом волос. «Чистые» цвета — чёрный, красный и белый — создают контраст с кожей лица, выявляя все её недостатки. Поэтому после осветления желательно наложить промежуточные, спокойные пастельные тона — русый, светлый шатен
Чёрный цвет подчёркивает морщины, он больше идёт юным девушкам с белоснежной кожей и женщинам с определённым цветотипом. С черными волосами получается самый яркий контраст между цветом волос и цветом кожи, и это выглядит красиво. Но потребуется регулярный контрастный макияж.
После 45 лет советую окрашивать волосы в более светлые цвета, светлее 4 тона (напоминаю, что с 1 по 4 — это темный брюнет). Если всё же нравятся темные волосы, можно попробовать хитрость — технику окрашивания, при которой темные волосы разбавляют светлыми прядями у лица. Это возможность быстро и без существенных затрат освежить прическу и получить новый цвет волос.
Красивый холодный блонд делает кожу бледной. Теплый золотистый оттенок волос придает лицу приятный нежный цвет. В этом году оттенки «золото» в тренде!
Слишком темные или яркие, неестественные оттенки, седина, равномерный «плоский» цвет волос (от корней до кончиков) — подчеркивают неидеальность лица. Вы будете выглядеть старше. Избегайте такие эксперименты! Неестественные цвета волос подходят подросткам, но слишком яркие, на мой взгляд, для взрослых дам! Это не значит, что нельзя пробовать. Подбирайте с колористом цвет для окрашивания волос, подходящий к тону вашей кожи, тогда и возраст будет не страшен!