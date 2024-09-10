Какой цвет волос молодит женщину

Тон кожи может выглядеть более теплым или холодным с разным цветом волос. «Чистые» цвета — чёрный, красный и белый — создают контраст с кожей лица, выявляя все её недостатки. Поэтому после осветления желательно наложить промежуточные, спокойные пастельные тона — русый, светлый шатен и т. д. Они смягчат контраст и визуально сгладят недостатки кожи.



Чёрный цвет подчёркивает морщины, он больше идёт юным девушкам с белоснежной кожей и женщинам с определённым цветотипом. С черными волосами получается самый яркий контраст между цветом волос и цветом кожи, и это выглядит красиво. Но потребуется регулярный контрастный макияж.



После 45 лет советую окрашивать волосы в более светлые цвета, светлее 4 тона (напоминаю, что с 1 по 4 — это темный брюнет). Если всё же нравятся темные волосы, можно попробовать хитрость — технику окрашивания, при которой темные волосы разбавляют светлыми прядями у лица. Это возможность быстро и без существенных затрат освежить прическу и получить новый цвет волос.



Красивый холодный блонд делает кожу бледной. Теплый золотистый оттенок волос придает лицу приятный нежный цвет. В этом году оттенки «золото» в тренде!



Слишком темные или яркие, неестественные оттенки, седина, равномерный «плоский» цвет волос (от корней до кончиков) — подчеркивают неидеальность лица. Вы будете выглядеть старше. Избегайте такие эксперименты! Неестественные цвета волос подходят подросткам, но слишком яркие, на мой взгляд, для взрослых дам! Это не значит, что нельзя пробовать. Подбирайте с колористом цвет для окрашивания волос, подходящий к тону вашей кожи, тогда и возраст будет не страшен!