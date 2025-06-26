Какой будет Армения без России: для чего Пашинян ведет Ереван по пути Киева

«Мошенники» намеревались осуществить в Армении госпереворот, однако попытка не удалась, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Этот процесс войдет в историю как «неудавшийся государственный переворот мошенников», — написал он в соцсети, сославшись на сообщения СМИ.
«План свержения» Пашиняна
Как сообщило ранее ереванское информагентство CIVIC, им в руки попала якобы подготовленная оппозицией «Стратегия переворота» — разбитый на восемь этапов план действий, направленных на насильственную смену власти.
Сообщается, что целью данного плана является «свержение режима Никола Пашиняна и передача власти народу, церкви и другим структурам». Начало его осуществления была запланировано на 23 июля, а полностью реализоваться он должен был бы к 30 сентября, когда, по замыслу авторов, должно было состояться формирование временного совета, «институциональный переход и процесс международного признания нового курса», а также «чистка остатков прежней системы».
Кроме того, в опубликованных агентством скринах содержится перечень ресурсов и главных действующих лиц, задействованных в перевороте. Среди них бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, основатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, а также лидер движения «Священная борьба» Баграт Србазан (Галстанян) и арестованный на прошлой неделе как раз за якобы попытку захвата власти миллиардер Самвел Карапетян.
В общем, если верить публикации, все видные оппозиционеры решили собраться вместе и свергнуть действующее правительство.
Рейтинги Пашиняна падают стремительно
Логика в этом предположении, правда, отсутствует. Согласно майскому опросу армянского представительство Gallup International Аssociation, если бы выборы состоялись сейчас, партия Пашиняна «Гражданский договор» получила бы 11,5%, блок «Айастан» Роберта Кочаряна — 8%, «Честь имею “сержа Саргсяна — 3,7%, а “Процветающая Армения” Гагика Царукяна — 3,2%. То есть все вместе три партии, лидеры которых якобы готовили переворот на выборах могли бы получить на 3,4 процента больше правящей партии.
И это сейчас! Выборы только через год, а разрыв между ГД и оппозицией стремительно сокращается. С момента предпоследнего опроса той же Gallup, проведенного в марте, блок Кочаряна прибавил 3,3% (почти двукратный рост), блок Саргсяна — 1,6%, в то время, как партия Пашиняна потеряла 0,3 процентных пункта. И все говорит о том, что тенденция продолжалась бы, и через год Блок Кочаряна уже был бы на первом месте. А если бы они все объединились…
В общем, в этих условиях устраивать переворот, как минимум, нелогично. И сама история о том, как некие представители оппозиции передали пропашиняновскому СМИ такой компромат, звучит немного не очень заслуживающей доверия. В оппозиции опубликованный документ называют «сфабрикованным властью фейком».
Впрочем, в армянском СК отреагировали молниеносно, начав обыски у фигурантов «стратегии». И, разумеется, аресты. Все происходит как по заранее согласованному плану — тому же Баграту Галстаняну и нескольким его соратникам уже предъявлено обвинение по статьям: терроризм, массовые беспорядки, узурпация власти.
Относительно намерений арестовать и предъявить обвинения Саргсяну, Кочаряну и Царукяну пока ничего не известно. Не исключено, что их просто будут «держать под колпаком» — на всякий пожарный. Все же надо понимать, что власти имеют все основания бояться вовсе не их, а тех же Галстаняна, который в прошлом году организовал масштабное антиправительственное движение «Тавуш во имя Родины», и миллиардера Самвела Карапетяна, в последнее время — на фоне защиты от травли властями Армянской апостольской церкви, ставшего одной из самых популярных персоналий в Армении.
Проблема армянской оппозиции, которая не смогла победить Пашиняна даже на выборах 2021-го года, когда градус недовольства властью на фоне сдачи Нагорного Карабаха в обществе был предельно высок — в первую очередь, в неспособности консолидироваться и объединиться хотя бы на выборах в один блок. Вожди старой оппозиции — некомандные игроки, люди с личными амбициями, неспособные жертвовать ими ради общей цели, и избиратель это видит. К тому же в Армении традиционно не любят бывших: Кочарян и Саргсян были президентами по два срока и оставили неоднозначные впечатления, последний, напомню, в итоге был свергнут, попытавшись пролезть во власть в третий раз уже в виде премьер-министра после изменения конституции.
А вот Галстанян и Карапетян люди в политике новые, не имеющие антирейтинга. Особенно Карапетян, который в политику вообще никогда не лез, не претендуя ни на какие посты, ограничиваясь критикой действующего режима. Конструктивной критикой, понятно и близкой многим гражданам страны, выступающим против действий властей, но не желающих голосовать за надоевших и обанкротившихся политиков.
За пределами «Армянской мечты»
Многие эксперты считают, что Карапетян с его обширными связями, как в России, так и в других странах, умением находить компромиссы и опытом бизнесмена мог бы стать армянским вариантом Бидзины Иванишвили. Напомню, грузинский миллиардер, никогда до этого не замеченный в политической деятельности, в 2011-м создал партию «Грузинская мечта», ставшую точкой сборки недовольных режимом Михаила Саакашвили и менее, чем через год получившей власть в стране. Безо всяких переворотов.
Вполне возможно, что Пашинян всерьез опасается подобного сценария, потому решил подвергнуть аборту еще не рожденную «Армянскую мечту», отправив за решетку ее потенциальных создателей. Не дожидаясь выборов, на которых его может обойти даже блок Кочаряна. Самому Кочаряну, Саргсяну и Царукяну, судя по всему, закроют возможность заниматься политикой, а их партиям — участвовать в выборах. Подготовка переворота — вполне серьезный повод.
Зачистка политического поля
По всей видимости, Пашинян за год до выборов решил идти ва-банк и окончательно покончить со всей оппозицией разом. Тем более, что еще до выборов могут быть приняты еще несколько крайне непопулярных в обществе решений, которые могут еще больше обрушить его рейтинги. Такие, как изменение Конституции, чего требует Баку (речь о том, чтобы убрать упоминания Нагорного Карабаха), подписание мирного договора с Азербайджаном, легитимизирующего территориальные уступки, и восстановление отношений с Турцией.
Возможно, не просто совпадением является то, что первые обыски и аресты оппозиционеров в Армении начались в тот момент, когда Пашинян находился с первым рабочим визитом в Турцию. Не исключено, что ланы по разгрому оппозиции обсуждались им с турецким лидером Тайипом Реджепом Эрдоганом.
В условиях полной зачистки политического поля Пашинян может превратиться в армянского Владимира Зеленского, обладающего весьма сомнительной легитимностью. Со всеми вытекающими. Тем более, что его действия могут привести страну к новому вооруженному конфликту, поставив на кон уже саму государственность Армении.