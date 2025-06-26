Какой будет Армения без России: для чего Пашинян ведет Ереван по пути Киева

Проблема армянской оппозиции, которая не смогла победить Пашиняна даже на выборах 2021-го года, когда градус недовольства властью на фоне сдачи Нагорного Карабаха в обществе был предельно высок — в первую очередь, в неспособности консолидироваться и объединиться хотя бы на выборах в один блок. Вожди старой оппозиции — некомандные игроки, люди с личными амбициями, неспособные жертвовать ими ради общей цели, и избиратель это видит. К тому же в Армении традиционно не любят бывших: Кочарян и Саргсян были президентами по два срока и оставили неоднозначные впечатления, последний, напомню, в итоге был свергнут, попытавшись пролезть во власть в третий раз уже в виде премьер-министра после изменения конституции.