Каково это — быть воспитателем? Отвечает экс-воспитатель

Сабитова рассказала, что старалась относиться к ребенку с пониманием. «Однажды утром маленький мальчик после того, как его мама ушла, лег на пол и начал рыдать. Я села возле него и, когда он затих, чтобы перевести дыхание, я ему сказала: “Да ладно тебе, ну что ты, я утром тоже не хотела идти в сад”. Он сразу успокоился, встал, посмотрел на меня серьезно и по-взрослому, взял за руку и повел на кухню завтракать», — вспомнила она один из таких случаев.