Каково это — быть воспитателем? Отвечает экс-воспитатель

Воспитатель в детском саду — это наставник дошкольников, зачастую их друг и «вторая мама». И сегодня, 27 сентября, работники дошкольного образования празднуют свой профессиональный праздник.
Экс-воспитатель детского сада и автор ВФокусе.Mail Айгуль Сабитова рассказала, каково это — быть воспитателем.
Главные качества — любовь, терпение и интерес
Стереотип о том, что идти работать воспитателем нужно только при большой любви к детям, на самом деле является правдой.
Сабитова рассказала, что она пошла работать в детский сад из-за того, что всегда любила детей и ей интересно с ними общаться:
Я всегда старалась и стараюсь быть за детей. Я помню, как непросто быть ребенком, поэтому во время работы воспитателем старалась поддерживать их. В общем, если коротко, для меня главным качеством была любовь.
Она добавила, что ради блага ребенка иногда могла сделать вид, что сердится и напустить на себя строгость.
Конечно, воспитателю нужно терпение, так как ребенок — это ребенок, который многого еще не знает. «Одна из девочек как будто специально меня злила, безобразничала на прогулке и во время тихого часа. Но в целом мне удавалось сохранять спокойствие на работе, хотя обычно в жизни я довольно эмоциональный человек», — рассказала Сабитова.
Тяжелее наладить контакт с родителями и коллегами
Как рассказала Сабитова, самый большой плюс в работе — это «положительные эмоции и постоянные обнимашки». Когда дети любят воспитателя, это чувствуется, особенно когда любят просто потому, что он есть.
По словам девушки, работа очень нервная, особенно когда в группе много малышей. Но иногда сложнее бывает с родителями, а не с детьми. Так, Сабитова рассказала, что родители не всегда слышат просьбы воспитателя и не понимают, как организуется работа с детьми и коммуникация между взрослыми и работниками дошкольного образовательного учреждения.
Общение с руководителями и коллегами также может быть сложнее, чем с детьми: играют роль разные подходы к воспитанникам и работе. По мнению Сабитовой, директора могут быть слишком суровы.
«Лучше вообще не прибегать ко всяким наказаниям»
Все знают, что дети не слушаются, ведут себя часто не так, как хотелось бы взрослым. В таком случае ребенка наказывают, и сделать это могут и в детском саду.
Как рассказала Сабитова, однажды она отправила ребенка в спальню на пять минут, так как тот «без умолку кричал, плакал, истерил, как-то успокоить или что-то объяснить было невозможно». Однако девушка считает, что лучше обходиться без наказаний (особенно физических): есть более современные и мягкие методы, которые помогают детям осознать свои ошибки и делать правильный выбор. Например, можно устраивать «тайм-аут» с оговоренными правилами вместо того, чтобы угрожать «постановкой в угол».
Иногда лучше «забить» на что-то
Порой самое лучшее решение проблем — переключиться. Это работает и с детьми.
Сабитова рассказала, что как-то один мальчик из ее группы не хотел заниматься. Она пыталась позвать его, но после пары раз оставила его в покое. Вскоре ребенку стало скучно, и он присоединился к другим детям.
Также был другой случай: девочка, которая была новенькой в группе, постоянно обижалась и садилась в угол. На попытки разговаривать не откликалась. Тогда воспитатель дала ей возможность успокоиться самостоятельно. И, как ни удивительно, у ребенка быстрее поднималось настроение.
Эта же девочка часто сидела и плакала, что не хочет доедать кашу. Тогда девушка подошла и сказала, что можно не есть в таком случае. Тогда счастливый ребенок встал из-за стола. После этого случая отношения между воспитателем и ребенком сильно улучшились.
Мне часто помогало просто принять ситуацию — или, проще говоря, «забить» на что-то.
Лучшее успокоение — отвлечение внимания
Многие дети плачут, потому что не хотят идти в сад. Некоторые родители начинают нервничать: а как же ребенок без них будет в детском саду? Не будет ли он сильно скучать, ожидая маму или папу? У воспитателей есть свои методы успокоения.
Сабитова рассказала, что старалась относиться к ребенку с пониманием. «Однажды утром маленький мальчик после того, как его мама ушла, лег на пол и начал рыдать. Я села возле него и, когда он затих, чтобы перевести дыхание, я ему сказала: “Да ладно тебе, ну что ты, я утром тоже не хотела идти в сад”. Он сразу успокоился, встал, посмотрел на меня серьезно и по-взрослому, взял за руку и повел на кухню завтракать», — вспомнила она один из таких случаев.
А иногда помогали и комплименты. Например, плачущей девочке можно было сказать, что она очень красивая, и попросить поискать леопардовое платье в шкафчике. Так дети отвлекались и успокаивались.
Сейчас Сабитова работает в редакции и, как сама говорит, не жалеет о том, что сменила сферу деятельности, однако иногда она скучает по тем эмоциям, которые давали ей дети в детском саду.