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Какой вклад в эпидемиологию внес Джон Сноу. Видео

Нет, речь не о персонаже из «Игры престолов».

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Настоящий Джон Сноу, врач из Лондона (Великобритания), сыграл ключевую роль в разгадке механизма распространения холеры. До открытия микроорганизмов считалось, что болезни передаются по воздуху, однако Сноу предположил, что холера распространяется другим способом — через загрязненную воду. О подтверждении смелой теории и существующей связи с актером «Игры престолов» рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.

Ранее рассказывали, почему бульдоги так популярны, несмотря на проблемы со здоровьем.