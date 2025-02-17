Какой вклад в эпидемиологию внес Джон Сноу. Видео

Настоящий Джон Сноу, врач из Лондона (Великобритания), сыграл ключевую роль в разгадке механизма распространения холеры. До открытия микроорганизмов считалось, что болезни передаются по воздуху, однако Сноу предположил, что холера распространяется другим способом — через загрязненную воду. О подтверждении смелой теории и существующей связи с актером «Игры престолов» рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.