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Какой православный праздник 6 апреля 2025 года: память святых и важные события

Воскресенье пятой недели Великого поста в 2025 году приходится на 6 апреля. В этот день Православная Церковь отмечает память великой подвижницы древности и других святых, а также готовится к большому празднику.

Купола православного храма 6 апреля 2025 года
Источник: Unsplash

Пятая неделя Великого поста 6 апреля 2025 года заканчивается днем памяти святой, которую почитает вся Православная Церковь. Что за праздник отмечается в этот день, рассказываем в статье.

Список церковных праздников на 6 апреля

Вот каких святых чествует сегодня Церковь.

Память преподобной Марии Египетской

Этот переходящий праздник всегда отмечается в пятое воскресенье Великого поста.

Святая Мария жила в Александрии в конце IV — начале V века. В ранней юности она ушла из родительского дома и 17 лет вела распутную и порочную жизнь. Однажды ради развлечения она села на корабль, отправлявшийся в Святую землю и отправилась в плавание.

Когда Мария прибыла в Иерусалим, она вместе с паломниками отправилась в храм Воскресения Христова, но не смогла пройти внутрь: какая-то сила не пускала женщину. Мария догадалась, что это ее наказание за грешную жизнь, которую она вела. Только после горячей покаянной молитвы женщина смогла войти в храм.

После этого Мария отправилась в пустыню, где долгие годы провела в молитве и строжайшем воздержании. Незадолго до смерти ее обнаружил старец Зосима, который причастил Марию и записал ее историю.

«Святая Мария Египетская со сценами жития» (икона XVIII века)
Источник: «Святая Мария Египетская со сценами жития» (икона XVIII века), общественное достояние|commons.wikimedia.org

Память святого Захарии Отверстого

Святой Захарий жил в древности, даты его жизни не установлены. Он был монахом. Свое прозвище «отверстый», то есть, «открытый», он получил за удивительное милосердие к бедным. Все, что мог, он отдавал нуждающимся.

Память святителя Артемона Селевкийского

Святой Артемон был поставлен епископом, то есть, главным священником, малоазийского города Селевкия самим апостолом Павлом. Его называли заступником бедных за милосердие и внимание к нуждам людей.

Что можно и нельзя делать 6 апреля по церковным канонам

В воскресенье пятой недели Великого поста православные христиане употребляют растительную пищу с маслом. Утром верующие посещают храм и молятся на Божественной Литургии, а вечером, если есть силы и возможности, тоже отправляются на богослужение: начинается празднование Благовещения Пресвятой Богородицы.