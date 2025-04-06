Какой православный праздник 6 апреля 2025 года: память святых и важные события

Пятая неделя Великого поста 6 апреля 2025 года заканчивается днем памяти святой, которую почитает вся Православная Церковь. Что за праздник отмечается в этот день, рассказываем в статье.
Список церковных праздников на 6 апреля
Вот каких святых чествует сегодня Церковь.
Память преподобной Марии Египетской
Этот переходящий праздник всегда отмечается в пятое воскресенье Великого поста.
Святая Мария жила в Александрии в конце IV — начале V века. В ранней юности она ушла из родительского дома и 17 лет вела распутную и порочную жизнь. Однажды ради развлечения она села на корабль, отправлявшийся в Святую землю и отправилась в плавание.
Когда Мария прибыла в Иерусалим, она вместе с паломниками отправилась в храм Воскресения Христова, но не смогла пройти внутрь: какая-то сила не пускала женщину. Мария догадалась, что это ее наказание за грешную жизнь, которую она вела. Только после горячей покаянной молитвы женщина смогла войти в храм.
После этого Мария отправилась в пустыню, где долгие годы провела в молитве и строжайшем воздержании. Незадолго до смерти ее обнаружил старец Зосима, который причастил Марию и записал ее историю.
Память святого Захарии Отверстого
Святой Захарий жил в древности, даты его жизни не установлены. Он был монахом. Свое прозвище «отверстый», то есть, «открытый», он получил за удивительное милосердие к бедным. Все, что мог, он отдавал нуждающимся.
Память святителя Артемона Селевкийского
Святой Артемон был поставлен епископом, то есть, главным священником, малоазийского города Селевкия самим апостолом Павлом. Его называли заступником бедных за милосердие и внимание к нуждам людей.
Что можно и нельзя делать 6 апреля по церковным канонам
В воскресенье пятой недели Великого поста православные христиане употребляют растительную пищу с маслом. Утром верующие посещают храм и молятся на Божественной Литургии, а вечером, если есть силы и возможности, тоже отправляются на богослужение: начинается празднование Благовещения Пресвятой Богородицы.