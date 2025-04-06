Какой православный праздник 6 апреля 2025 года: память святых и важные события

Когда Мария прибыла в Иерусалим, она вместе с паломниками отправилась в храм Воскресения Христова, но не смогла пройти внутрь: какая-то сила не пускала женщину. Мария догадалась, что это ее наказание за грешную жизнь, которую она вела. Только после горячей покаянной молитвы женщина смогла войти в храм.