Какой православный праздник 31 марта 2025 года: память святых и важные события

31 марта 2025 года начинается пятая неделя Великого поста. Верующие продолжают путь воздержания и подготовки к Пасхе. Из статьи вы узнаете, какие праздники отмечают православные христиане в этот день и к кому они обращаются с молитвой.
Список церковных праздников на 31 марта
О великом патриархе древности, о святых, которые прославились в своем отшельничестве, и о тех, кто пострадал за Христа в этот день вы можете прочитать ниже..
Память святителя Кирилла, патриарха Иерусалимского
Святой Кирилл родился и вырос в Иерусалиме в IV веке. Там же он принял монашество, а позже стал главой кафедры, то есть, патриархом.
Кирилл ревностно боролся с еретиками — людьми, распространяющими ложные учения о Христе. Его вклад в противостояние арианству помог укрепить истинную веру.
Святой Кирилл много помогал неимущим. Когда жители Иерусалима страдали от голода, он раздал им все свое имение, а потом начал продавать церковную утварь, чтобы помочь бедным.
Патриарх написал несколько книг, где наставлял христиан в истинной вере.
Память святых мучеников Трофима и Евкарпия Никомедийских
Трофим и Евкарпий были римскими воинами. Они усердно исполняли приказы императора Диоклетиана, в том числе, касавшиеся поисков христиан.
Однажды в походе воинам было видение: огненное облако, а из него голос, который обличал их в жестокости против христиан. Так язычники обратились в истинную веру.
Узнав об этом, император Диоклетиан разгневался и приказал жестоко мучить святых, а позже сжечь их на костре. Трофим и Евкарпий с молитвой добровольно взошли на костер.
Память преподобного Даниила Египетского
Святой Даниил был монахом и жил в Египте в IV веке. Он вел праведную подвижническую жизнь, но когда его обвинили в тяжелых пороках, смиренно согласился с обидчиками. Позже выяснилось, что святой невиновен.
Что можно и нельзя делать 31 марта по церковным канонам
Как и в иные дни Великого поста, в понедельник пятой недели верующие не употребляют в пищу животные продукты. Послабление допускается для женщин, ожидающих ребенка, кормящих матерей, для детей, болящих и путешествующих.