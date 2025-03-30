Какой православный праздник 30 марта 2025 года: память святых и важные события

Святой Алексей был сыном римского сенатора. Его родители воспитали сына в христианском благочестии. Они выбрали для него невесту, и Алексей покорился их воле. Однако в ночь после свадьбы, оставив жене перстень и драгоценный пояс, он тайно вышел из дома, сел на корабль и отправился в Сирию. Там в городе Эдесса Алексей просил милостыню рядом с храмом, постился, а ел только хлеб и пил только воду.