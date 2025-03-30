Какой православный праздник 30 марта 2025 года: память святых и важные события

30 марта 2025 года отмечается неделя пятая Великого поста. Сегодня Церковь вспоминает великого христианского подвижника, учившего покаянию, и других святых. Рассказываем, какие церковные праздники приходятся на это воскресенье.
Список церковных праздников на 30 марта
Пятое воскресенье Великого поста посвящено преподобному Иоанну Лествичнику. Это великий святой, который не только прославил себя духовными подвигами, но и написал книгу о покаянии и пути спасения для христианина — «Лествицу».
Рассказываем, каких еще святых вспоминает в этот день Церковь.
Память преподобного Алексея, человека Божьего
Святой Алексей был сыном римского сенатора. Его родители воспитали сына в христианском благочестии. Они выбрали для него невесту, и Алексей покорился их воле. Однако в ночь после свадьбы, оставив жене перстень и драгоценный пояс, он тайно вышел из дома, сел на корабль и отправился в Сирию. Там в городе Эдесса Алексей просил милостыню рядом с храмом, постился, а ел только хлеб и пил только воду.
Через 17 лет святой бежал из Эдессы, так как ее жители стали его почитать. Буря принесла корабль к берегам Италии, и вскоре Алексей оказался в Риме. Он попросил пристанища у своего отца, тот не узнал сына в изможденном нищем и разрешил ему жить в сенях своего дома.
В день смерти святого люди в храме услышали голос, который призывал их искать человека Божьего в доме Евфимиана, отца Алексея. Там и нашли праведника: в руках он держал свиток со своим жизнеописанием. Так отец, мать и жена узнали того, кто много лет назад покинул их ради Бога.
Римляне с большими почестями похоронили святого Алексея.
Память святителя Патрикия Ирландского
Святой Патрикий родился в Британии в IV веке. В юности он вел разгульную беспечную жизнь. Однажды его похитили пираты и отвезли в Ирландию. Там его продали местному жителю, который послал юношу пасти стада в горах.
Годы лишений и плена обратили Патрикия к Богу. Однажды во сне он услышал голос, который приказывал ему вернуться на родину. Святой бежал из плена, сел на корабль и отправился в Британию. Множество лишений пришлось ему перенести, прежде, чем он смог вернуться. Вскоре его рукоположили во священники. Спустя некоторое время Патрикий вернулся в Ирландию, чтобы нести ее жителям свет Христов и распространять веру.
Что можно и нельзя делать 30 марта по церковным канонам
В пятое воскресение Великого поста верующие идут на утреннюю службу — Божественную Литургию. В этот день можно употреблять в пищу растительные продукты с маслом. Остаток дня стоит провести с семьей, в спокойных занятиях.