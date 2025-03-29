Какой православный праздник 29 марта 2025 года: память святых и важные события

29 марта 2025 года — одна из родительских суббот Великого поста. Православные христиане стараются помолиться на Божественной Литургии за своих покойных родственников. В статье рассказываем, какие еще праздники и важные события отмечаются Русской Церковью в этот день.
Список церковных праздников на 29 марта
Ниже — о святых этого дня.
Память священномученика Александра, Папы Римского
Святой Александр управлял Римской Церковью в I веке от Рождества Христова. 10 лет он возглавлял христианскую общину в этом городе. По клеветническому доносу император Адриан приказал сжечь праведника.
Память священномучеников Трофима и Фала
Трофим и Фал были родными братьями. Они оба были рукоположены в пресвитеры (священники) и с честью несли возложенное на них Церковью бремя. При императоре Диоклетиане, который жестоко преследовал христиан, Трофима и Фала схватили и привели на суд к правителю Лаодикии, где они жили. Тот велел побить братьев камнями, но камни летели в их мучителей. Тогда Трофима и Фала приказали распять. Их мужество перед смертью обратило с христианство некоторых язычников и иудеев.
Память мученика Савина Ермопольского
Святой Савин правил египетским городом Гермополь в III веке, во времена жестокого императора Диоклетиана. Один нищий, которому Савин постоянно помогал деньгами и едой, за несколько монет рассказал слугам императора, где скрывается Савин и другие христиане. Их схватили, мучили, а потом утопили в реке Нил.
Что можно и нельзя делать 29 марта по церковным канонам
29 марта, как и в другие дни Великого поста, рекомендуется воздерживаться от животной пищи и шумных увеселений, особенно внимательно следить за жизнью своей души. В этот день утром в храмах совершается Божественная Литургия с поминовением усопших. Можно прийти и помолиться за своих близких.