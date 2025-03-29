Какой православный праздник 29 марта 2025 года: память святых и важные события

Трофим и Фал были родными братьями. Они оба были рукоположены в пресвитеры (священники) и с честью несли возложенное на них Церковью бремя. При императоре Диоклетиане, который жестоко преследовал христиан, Трофима и Фала схватили и привели на суд к правителю Лаодикии, где они жили. Тот велел побить братьев камнями, но камни летели в их мучителей. Тогда Трофима и Фала приказали распять. Их мужество перед смертью обратило с христианство некоторых язычников и иудеев.