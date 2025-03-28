Какой православный праздник 28 марта 2025 года: память святых и важные события

Во время одного из языческих праздников на площади публично слади истязать нескольких христиан, которые отказались принести жертву идолам. Глядя на это, Тимофей, Александр, еще один Александр и Пуплий сами связали себе руки и отправились к правителю города Урвану, чтобы объявить себя христианами. Тот долго уговаривал их поклониться ложным богам, но в конце концов приказал мучить и обезглавить.