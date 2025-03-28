Какой православный праздник 28 марта 2025 года: память святых и важные события

В пятницу четвертой недели Великого поста Церковь отмечает память сразу большого количества святых, пострадавших от языческих гонений. Из статьи вы узнаете, какой праздник у православных христиан в этот день.
Список церковных праздников на 28 марта
Рассказываем подробнее о святых этого дня.
Память святых мучеников Агапия, Пуплия, Тимофея, Ромила, Александра, Александра, Дионисия и Дионисия
Святые мученики пострадали за Христа при жестоком римском императоре Диоклетиане в Кесарии Палестинской. Это случилось в III веке.
Во время одного из языческих праздников на площади публично слади истязать нескольких христиан, которые отказались принести жертву идолам. Глядя на это, Тимофей, Александр, еще один Александр и Пуплий сами связали себе руки и отправились к правителю города Урвану, чтобы объявить себя христианами. Тот долго уговаривал их поклониться ложным богам, но в конце концов приказал мучить и обезглавить.
Память святого мученика Никандра Египтянина
Святой Никандр также жил при императоре Диоклетиане и был тайным христианином. Врач по профессии, он ходил по больницам, куда заключали мучеников, лечил их раны, кормил и ухаживал за ними. Также он погребал тела умерших христиан.
Однажды ночью слуги императора застали Никандра при очередном погребении. Они схватили его, жестоко мучили, а потом убили.
Что можно и нельзя делать 28 марта по церковным канонам
Как и в другие дни Великого поста, в пятницу четвертой недели стоит воздерживаться от шумных увеселений и развлечений, бесцельно проведенного времени в социальных сетях или перед телевизором, раздражения и злобы. В еще христиане отказываются от животных продуктов, однако это не имеет отношения к детям, беременным женщинам, кормящим мамам путешествующим и людям с хроническими заболеваниями.