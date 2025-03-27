Какой православный праздник 27 марта 2025 года: память святых и важные события

Святой Венедикт жил в V веке. В юности родители отправили его учиться в Рим, но он был так удручен безнравственностью, царившей в этом городе, что удалился в пустынные места. Позже Венедикт основал Монте-Кассинский монастырь в Кампанье. Святой составил для братии строгий устав: он предписывал отречение от любого имущества и собственной воли, безусловное послушание духовному наставнику, постоянную молитву и неустанный труд. Именно этот устав лег в основу устава католического ордена монахов-бенедиктинцев.