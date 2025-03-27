Какой православный праздник 27 марта 2025 года: память святых и важные события

Четверг четвертой недели Великого поста в 2025 году приходится на 27 марта. В этот день совершается память нескольких великих христианских святых, а также знаменитого образа Божией Матери. Из статьи вы узнаете подробнее, какой церковный праздник отмечается в этот день.
Список церковных праздников на 27 марта
О самых значимых событиях этого дня для православных христиан рассказываем ниже.
Память иконы Пресвятой Богородицы «Феодоровская»
По преданию этот образ был обретен в 1238 году князем Юрием Всеволодовичем. После его смерти искона оказалась у его брата Ярослава, в крещении Федора — по его имени она и получила свое прозвание. Этим образом князь Федор благословил своего сына Александра, которого позже стали называть Невским.
Позже долгое время икона хранилась в Костроме. В 1613 году патриарх Филарет благословил ей на царство Михаила Федоровича Романова. Это ознаменовало собой окончание Смутного времени.
Сейчас Феодоровская икона Божией Матери хранится в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре в Костроме.
Память преподобного Венедикта, игумена Нурсийского
Святой Венедикт жил в V веке. В юности родители отправили его учиться в Рим, но он был так удручен безнравственностью, царившей в этом городе, что удалился в пустынные места. Позже Венедикт основал Монте-Кассинский монастырь в Кампанье. Святой составил для братии строгий устав: он предписывал отречение от любого имущества и собственной воли, безусловное послушание духовному наставнику, постоянную молитву и неустанный труд. Именно этот устав лег в основу устава католического ордена монахов-бенедиктинцев.
Святой Венидикт прославился многими чудотворениями. Он переписывал духовные книги, тем самым сохраняя их для потомков. Преподобного почитает и западная католическая, и восточная православная христианские Церкви.
Память святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси
Святой Феогност управлял Церковью на Руси при князе Иване Калите, когда росло и крепло Московское княжество. Он был уроженцем Константинополя, глубоким знатоком богослужебных канонов, церковным ученым.
На долю митрополита Феогноста пришлось много скорбей. В 1342 году хан Джанибек обложил данью Русскую Церковь, а собирать ее приказал святителю. Тот отказался, но отдал татарам все свое имущество.
Скончался святой митрополит Феогност в 1353 году, вскоре мощи его были обретены нетленными, у них совершалось много чудес по молитвам верующих.
Память святого благоверного князя Ростислава Мстиславовича
Святой князь Ростислав жил в XII веке. Он был сыном великого князя Киевского Мстислава Всеволодовича. С именем благоверного князя Ростислава связано развитие и возвышение Смоленского княжества. Он основал несколько городов, добился создания отдельной Смоленской епархии. Всю жизнь он ратовал за независимость Русской православной церкви.
Князь Ростислав был очень благочестив, и много раз хотел постричься в монахи. Но он понимал, что главное его служение — княжеское.
Что можно и нельзя делать 27 марта по церковным канонам
В четверг четвертой недели Великого поста православные верующие продолжают воздержание от скоромной пищи и развлечений. Они стараются также воздерживаться и от грехов: гнева, осуждения, зависти, тщеславия и многих других.