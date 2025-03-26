Какой православный праздник 26 марта 2025 года: память святых и важные события

В среду четвертой недели Великого поста, как и в другие его дни, православные христиане воздерживаются от животной пищи, едят растительные продукты без масла. Это не относится к больным, беременным и кормящим женщинам, детям. Однако главное — воздержание от злости, осуждения, тщеславия и других пороков.