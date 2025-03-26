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Какой православный праздник 26 марта 2025 года: память святых и важные события

Сегодня среда четвертой недели Великого поста. Верующие обращаются с молитвой к святым мученикам и исповедникам разных эпох. В материале расскажем, какие праздники отмечает Православная Церковь 26 марта 2025 года.

Вид на храм 26 марта 2025 года
Источник: Unsplash

В среду четвертой недели Великого поста совершается память большого количества христианских святых. Из статьи вы узнаете об их подвигах и о том, какой церковный праздник отмечается 26 марта 2025 года.

Список церковных праздников на 26 марта

Ниже вы найдете все самое основное о святых, память которых совершается в этот день.

Память святых мучеников Терентия, Публия, Африкана и других

Святой Терентий был командиром дружины воинов. Все они пострадали в Декии в середине III века от рук язычников.

Правитель области Фортунатиан приказал всем жителям принести жертвы языческим богам, но христиане отказались. Их жестоко пытали и даже призвали волхвов, чтобы те навели на христиан свое колдовство. Но страдальцы мужественно терпели пытки, колдовство на них не действовало, а языческие идолы упали и разбились. Правитель приказал отсечь головы святым.

Память святой мученицы Христины Персидской

Святая Христина была дочерью персидского жреца Яздина. Она уверовала во Христа и приняла крещение. За исповедание веры ее приказали мучить и казнить. Подвиг святой Христины относят к IV веку.

Память святителя Никифора I, патриарха Константинопольского, исповедника

Святой Никифор происходил из знатного константинопольского рода. Его отец защищал иконопочитание и скончался в ссылке, мать приняла монашество. Долгое время Никифор был советником при императорском дворе, защищая святые иконы от еретиков. После стал монахом, потом епископом и занял Константинопольскую кафедру.

При императоре Льве V Армянине, уничтожавшем иконы, святитель Никифор отважно защищал их. За это был сослан на отдаленный остров в Мраморном море, где и скончался от лишений.

Что можно и нельзя делать 26 марта по церковным канонам

В среду четвертой недели Великого поста, как и в другие его дни, православные христиане воздерживаются от животной пищи, едят растительные продукты без масла. Это не относится к больным, беременным и кормящим женщинам, детям. Однако главное — воздержание от злости, осуждения, тщеславия и других пороков.