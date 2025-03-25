Какой православный праздник 25 марта 2025 года: память святых и важные события

Второе название образа — «На столпе в Лидде». Он появился на одном из опорных храмовых столбов, по преданию, еще во время проповеди апостолов Петра и Иоанна в этом городе. Во время гонений на христиан император Юлиан Отступник послал в храм каменотесов, чтобы те уничтожили изображение. Но с каждым ударом икона все глубже уходила в столб.