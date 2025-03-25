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Какой православный праздник 25 марта 2025 года: память святых и важные события

Сегодня вторник четвертой недели Великого поста. Православные христиане обращаются с молитвой к чтимому образу Пресвятой Богородицы, а также к древним праведникам, мученикам и преподобным. Рассказываем о том, какие праздники отмечаются в Церкви 25 марта 2025 года.

Вид на православный храм 24 марта 2025 года
Источник: Freepik

Во вторник 24 марта 2025 года продолжается Великий пост. Христиане молятся в храме или дома святым, чью память чтят в этот день. Из статьи вы узнаете, какой церковный праздник отмечается сегодня.

Список церковных праздников на 25 марта

Расскажем подробнее о самых значимых событиях этого дня в Православной Церкви.

Память праведного Финееса, первосвященника Израильского

Святой Финеес жил более, чем за 1500 лет до Рождества Христова. Он был священником, сыном израильского первосвященника Елеазара и внуком Аарона, который способствовал переселению евреев в землю обетованную.

Финеес прославился своей ревностью по Боге, то есть, страстным желанием служить Ему и наставить на путь истинный израильтян. Он поразил копьем человека, призывавшего к поклонению идолам и беззаконной жизни. После был одним из руководителей похода против врагов Израиля — моавитян.

Память преподобных Марины и Киры Берийских

Святые Марина и Кира жили в IV—V вв.еке. Они происходили из знатного рода, родились и выросли в азиатском городе Берия. Когда девушки стали взрослыми, то ушли из родительского дома и стали жить под открытым небом на голой земле, завалив подход к своему обиталищу камнями. Прославились строжайших постом, воздержанием и постоянной молитвой. Постепенно к ним стали присоединяться и другие девы и женщины, жаждущие подвига во имя Христа.

Память преподобного Феофана Исповедника, летописца

Святой Феофан родился в знатной константинопольской семье в VIII веке. Он воспитывался при дворе императора и был вынужден вступить в брак, хотя желал иноческой жизни. Позже и он, и супруга были пострижены в монахи.

Феофан основал два монастыря — на острове Калоним в Мраморном море и в Сигриане. Всю жизнь переписывал книги и составлял историю Вселенской Церкви. Пострадал во время расцвета ереси иконоборчества — был заключен в темницу и там умер.

Память иконы Пресвятой Богородицы «Лиддская»

Второе название образа — «На столпе в Лидде». Он появился на одном из опорных храмовых столбов, по преданию, еще во время проповеди апостолов Петра и Иоанна в этом городе. Во время гонений на христиан император Юлиан Отступник послал в храм каменотесов, чтобы те уничтожили изображение. Но с каждым ударом икона все глубже уходила в столб.

После с иконы был сделан список, который прославился чудотворениями.

Что можно и нельзя делать 25 марта по церковным канонам

Во вторник четвертой недели Великого поста православные христиане продолжают воздерживаться от мясной, молочной и рыбной пищи, а также яиц. Это не относится к больным, беременным и кормящим женщинам, детям.