Какой православный праздник 25 марта 2025 года: память святых и важные события

Во вторник 24 марта 2025 года продолжается Великий пост. Христиане молятся в храме или дома святым, чью память чтят в этот день. Из статьи вы узнаете, какой церковный праздник отмечается сегодня.
Список церковных праздников на 25 марта
Расскажем подробнее о самых значимых событиях этого дня в Православной Церкви.
Память праведного Финееса, первосвященника Израильского
Святой Финеес жил более, чем за 1500 лет до Рождества Христова. Он был священником, сыном израильского первосвященника Елеазара и внуком Аарона, который способствовал переселению евреев в землю обетованную.
Финеес прославился своей ревностью по Боге, то есть, страстным желанием служить Ему и наставить на путь истинный израильтян. Он поразил копьем человека, призывавшего к поклонению идолам и беззаконной жизни. После был одним из руководителей похода против врагов Израиля — моавитян.
Память преподобных Марины и Киры Берийских
Святые Марина и Кира жили в
Память преподобного Феофана Исповедника, летописца
Святой Феофан родился в знатной константинопольской семье в VIII веке. Он воспитывался при дворе императора и был вынужден вступить в брак, хотя желал иноческой жизни. Позже и он, и супруга были пострижены в монахи.
Феофан основал два монастыря — на острове Калоним в Мраморном море и в Сигриане. Всю жизнь переписывал книги и составлял историю Вселенской Церкви. Пострадал во время расцвета ереси иконоборчества — был заключен в темницу и там умер.
Память иконы Пресвятой Богородицы «Лиддская»
Второе название образа — «На столпе в Лидде». Он появился на одном из опорных храмовых столбов, по преданию, еще во время проповеди апостолов Петра и Иоанна в этом городе. Во время гонений на христиан император Юлиан Отступник послал в храм каменотесов, чтобы те уничтожили изображение. Но с каждым ударом икона все глубже уходила в столб.
После с иконы был сделан список, который прославился чудотворениями.
Что можно и нельзя делать 25 марта по церковным канонам
Во вторник четвертой недели Великого поста православные христиане продолжают воздерживаться от мясной, молочной и рыбной пищи, а также яиц. Это не относится к больным, беременным и кормящим женщинам, детям.