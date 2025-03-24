Какой православный праздник 24 марта 2025 года: память святых и важные события

Святой Евфимий жил в XV веке. Он родился в Великом Новгороде после долгих молитв родителей о даровании им ребенка. В 15 лет юноша принял решение стать монахом. За его благочестие и ум святого Евфимия сначала избрали игуменом монастыря Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе, а потом и епископом, то есть, главным священником в Новгороде.