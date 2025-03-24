Какой православный праздник 24 марта 2025 года: память святых и важные события

В понедельник четвертой недели Великого поста православные люди молятся великим святителям христианской Церкви, мученикам и преподобным. Из статьи вы узнаете об их жизни и духовных подвигах. Расскажем подробнее, какой церковный праздник отмечается 24 марта 2025 года.
Список церковных праздников на 24 марта
Собрали все о самых важных событиях дня для православных христиан.
Память преподобного Иоанна Мосха
Преподобный — это монах, прославивший себя праведной жизнью и духовными подвигами. Святой Иоанн был родом из Дамаска, а подвизался в Иерусалиме, в монастыре святого Феодосия. Он известен как создатель наиболее ранних агиографических работ, то есть жизнеописаний святых.
Память святителя Софрония Премудрого, патриарха Иерусалимского
Святой Софроний был высокообразованным человеком. Он изучил все науки своего времени, особенно преуспел в философии, за это его прозвали Премудрым. Но выше всего Софроний ставил христианскую добродетель.
В Иерусалиме он принял монашество в монастыре святого Феодосия, стал учеником преподобного Иоанна Мосха. Вместе с ним он записал жития многих подвижников и их поучения. Позже они были объединены в книгу «Луг духовный».
Софроний был избран патриархом, то есть, главным священником Иерусалимской Церкви, и с честью нес свое послушание.
Память святителя Евфимия Новгородского
Святой Евфимий жил в XV веке. Он родился в Великом Новгороде после долгих молитв родителей о даровании им ребенка. В 15 лет юноша принял решение стать монахом. За его благочестие и ум святого Евфимия сначала избрали игуменом монастыря Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе, а потом и епископом, то есть, главным священником в Новгороде.
Что можно и нельзя делать 24 марта по церковным канонам
В понедельник четвертой недели Великого поста православные христиане употребляют в пищу растительные продукты без масла. Послабление в посте разрешено больным, беременным и кормящим женщинам, детям. Но главное в пост — с милостью и любовью относиться к близким, не осуждать и не причинять обиды людям.