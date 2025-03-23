Какой православный праздник 23 марта 2025 года: память святых и важные события

В воскресенье, завершающее третью неделю Великого поста, у православных людей важный день. Вспоминается главный символ христианства. В этом тексте — о святых, чья память совершается в этот день, а также о том, какой церковный праздник отмечается 23 марта 2025 года.
Список церковных праздников на 23 марта
Сегодня память большого числа христианских мучеников и воспоминание Честного Креста Господня. Ниже расскажем подробнее.
Крестопоклонная неделя Великого поста
Слово «неделя» в церковнославянском языке означает «воскресенье». Третья неделя Великого поста всегда посвящена поклонению Кресту Господню. Добровольно отдав себя на мучения и казнь, Иисус Христос победил смерть и дал каждому человеку надежду на спасение. Поэтому Крест, на который взошел Спаситель — главная святыня для христианина. Поэтому люди не снимают нательные кресты, поэтому христианские храмы тоже венчает этот символ.
Накануне воскресенья, в субботу вечером, на службах в православных храмах совершается торжественный вынос Креста Господня. Священники помещают его посередине храма, чтобы верующие могли поклониться. Часто крест украшают цветами.
Эта служба приурочена к воспоминанию того, как константинопольская царица Елена организовала поиски Креста Господня в Иерусалиме. Найдя их, она торжественно воздвигла святыню перед народом. Это событие стало одним из основополагающих в истории христианской Византийской империи.
Память святого мученика Кодрата и иже с ним
Святой мученик Кодрат был рожден в пустыне: его мать-христианка бежала в гористую безлюдную местность из города Коринфа, спасаясь от преследования язычниками. Родив сына, женщина умерла. Младенец выжил, его кормило спускавшееся с небес облако со сладкой росой.
Когда Кодрат вырос, он встретил христиан, те научили его истинной вере. Юноша выучился врачебному искусству, много и бескорыстно помогал людям, но больше молился в уединении. Вскоре у него появились ученики. Об этом узнал нечестивый император Декий.
Кодрата и других христиан схватили, долго мучили, чтобы те отреклись от Христа, но страдальцы были тверды в вере. Тогда Декий приказал обезглавить Кодрата и его учеников.
Что можно и нельзя делать 23 марта по церковным канонам
В воскресенье третьей недели Великого поста русские крестьяне пекли кресты из постного теста. Сегодня многие верующие тоже возобновляют эту традицию, украшая лакомство орехами, семечками, сухофруктами.
Утро постового воскресенья лучше провести в храме, а потом заняться домашними делами, уделить внимание близким, почитать духовные книги.