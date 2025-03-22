Какой православный праздник 22 марта 2025 года: память святых и важные события

В субботу третьей недели Великого поста верующие готовятся к празднику, связанному с поклонением Честному Кресту Господню. В этот день Церковь вспоминает удивительных святых, оставшихся верными Богу и в мучениях. В статье собрали все самое важное про церковный праздник 22 марта 2025 года.
Список церковных праздников на 22 марта
Сегодня память древних святых мучеников-воинов и двух праведников, живших в древности. Расскажем подробнее.
Память 40 мучеников Севастийских
В начале IV века в Римской империи было легализовано христианство. Император Константин приказал прекратить гонения, но Ликиний, который правил вместе с ним, все равно заставлял поклоняться идолам.
В армянском городе Севастии стояло римское войско. В нем были воины-христиане из Каппадокии числом 40 человек. Они отказались принести жертву языческим богам. За это военачальник Агриколай приказал загнать их в озеро неподалеку от города.
Мученики стояли в ледяной воде, а на берегу была растоплена баня. Каждый из них мог отогреться там, если бы только отрекся от Христа. Один из воинов не выдержал холода и выбежал из озера, направляясь к бане. В этот момент надзиратель Аглаий, стороживший воинов, заметил над их головами царские венцы. Под одним из венцов никого не было — он предназначался для воина, который побежал в баню. Тогда Аглаий занял его место.
Утром военачальник Агриколай обнаружил, что христиане в озере целы и невредимы. Он приказал сжечь их. Так воины приняли мученическую смерть.
По народной традиции в день памяти сорока мучеников Севастийский на Руси пекут жаворонков — птичек из постного теста с глазами-изюминками. Считается, что в этот день окончательно отступает зима и приходит весна.
Память праведного Кесария Назианзина
Святой Кесарий был братом прославленного святителя Григория Богослова и придворным врачом римского императора Констанция. Еще праведник прославился своими духовными писания и богословскими трудами.
Что можно и нельзя делать 22 марта по церковным канонам
В субботу третьей недели Великого поста верующие вкушают пищу с маслом. В этот день многие отправляются на утреннюю службу в храм, чтобы помолиться сорока мученикам Севастийским. Потом пекут вместе с детьми постные булочки-жаворонки.
Вечером этого дня православные христиане отправляются на службу, чтобы поклониться Кресту Господню.