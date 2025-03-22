Какой православный праздник 22 марта 2025 года: память святых и важные события

Мученики стояли в ледяной воде, а на берегу была растоплена баня. Каждый из них мог отогреться там, если бы только отрекся от Христа. Один из воинов не выдержал холода и выбежал из озера, направляясь к бане. В этот момент надзиратель Аглаий, стороживший воинов, заметил над их головами царские венцы. Под одним из венцов никого не было — он предназначался для воина, который побежал в баню. Тогда Аглаий занял его место.