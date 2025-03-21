Какой православный праздник 21 марта 2025 года: память святых и важные события

В этот день Великого поста стоит с вниманием отнестись к жизни своей души: меньше раздражаться на близких и осуждать, больше обращаться к Богу. Можно есть каши и супы, овощи и грибы, фрукты и орехи. Мясную и молочную пищу, а также яйца разрешается употреблять детям, беременным и кормящим женщинам, путешествующим и людям с заболеваниями.