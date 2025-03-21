Какой православный праздник 21 марта 2025 года: память святых и важные события

Третья неделя Великого поста подходит к своему завершению. В эту пятницу Православная Церковь вспоминает святых епископов, которые пострадали за Христа, одного из апостолов и почитаемый образ Божией Матери. В статье рассказывается, какие церковные события приходятся на 21 марта 2025 года.
Список церковных праздников на 21 марта
Расскажем подробнее о святых, чья память совершается 21 марта 2025 года.
Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная
Это один из самых почитаемых древних образов Русской Православной Церкви. Икону нашел в лесу охотник в окрестностях Курска. Это произошло в 1295 году.
Образ прославлен множеством исцелений и чудес. В 1612 году его перенесли в Москву, а в 1919 году, после Октябрьской революции, вывезли из России.
Сейчас подлинник Курской-Коренной иконы Божией Матери хранится в Знаменском соборе Нью-Йорка. В нашей стране имеется список с чудотворного образа, ему поклониться можно в Знаменском мужском монастыре Курска.
Память апостола от 70-ти Ерма
Апостол Ерм — один из семидесяти учеников Христа, которые распространяли благую весть о Боге по всему миру. Он был гражданином Рима. Впоследствии стал епископом во Фракии, в городе Филиппополе. Апостола Ерма упоминает в одном из своих посланий апостол Павел.
Память преподобного Феофилакта Исповедника, Никомидийского епископа
Преподобный Феофилакт Исповедник был епископом Никомидийским. Он прославился строгой подвижнической жизнью, многими чудесами и милостью к бедным. Святитель строил храмы, больницы, странноприимные дома, раздавал милостыню.
Феофилакт смело защищал иконопочитание. Он обличил императора-иконоборца Льва Армянина, который сослал его в малоазийскую крепость Стровиль, где святой и скончался.
Что можно и нельзя делать 21 марта по церковным канонам
В этот день Великого поста стоит с вниманием отнестись к жизни своей души: меньше раздражаться на близких и осуждать, больше обращаться к Богу. Можно есть каши и супы, овощи и грибы, фрукты и орехи. Мясную и молочную пищу, а также яйца разрешается употреблять детям, беременным и кормящим женщинам, путешествующим и людям с заболеваниями.
Автор: Мария Сергеева