Какой православный праздник 20 марта 2025 года: память святых и важные события

Третья неделя Великого поста — почти что его середина. В этот четверг Церковь вспоминает новомучеников — людей, пострадавших за Христа от власти большевиков. Из статьи вы узнаете, какой церковный праздник приходится на 20 марта 2025 года.
Список церковных праздников на 20 марта
Сегодня память святых, пострадавших за Христа в XX веке, а также иконы Пресвятой Богородицы. Расскажем подробнее.
Память преподобномученика Нила (Тютюкина)
Святой Нил, в миру Николай, родился в 1971 году. Он был сыном крестьянина Дмитровского уезда, что неподалеку от столицы. Выучился на ткача и работал на фабрике. Потом принял монашество и поселился в Иосифо-Волоколамском монастыре.
В 1920 году обитель закрыли, отец Нил служил в разных храмах Подмосковья. В 1938 году по доносу его обвинили в контрреволюционной деятельности, арестовали и вскоре расстреляли на подмосковном полигоне Бутово.
Память преподобномучениц Марии и Матроны
Святые Марина и Матрона были сестрами, они родились в большой крестьянской семье в Рязанской губернии. Там же поступили послушницами в монастырь. После Октябрьской революции они не оставили веру, прислуживали в разных храмах, читали по умершим Псалтырь.
В 1938 году сестер арестовали. Тройкой НКВД они были осуждены за контрреволюционную деятельность, отправлены в Таганскую тюрьму Москвы, а потом расстреляны на полигоне Бутово.
Память иконы Божией Матери «Споручница Грешных»
Эта икона названа в честь слов, которые на ней сохранились: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну…».
Образ прославился чудесами в Николаевском Одрине монастыре в Орловской губернии.
В середине XIX века с него сделали список, который тоже прославился чудотворениями. Его перенесли в московский храм святителя Николая в Хамовниках.
Что можно и нельзя делать 20 марта по церковным канонам
В этот день продолжается Великий пост. Можно есть горячие супы, каши, овощные и грибные блюда с маслом, фрукты, сухофрукты и орехи. Скоромную, то есть, непостную пищу разрешается вкушать детям, беременным и кормящим женщинам, больным и путешествующим.
Автор: Мария Сергеева