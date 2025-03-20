Какой православный праздник 20 марта 2025 года: память святых и важные события

Святой Нил, в миру Николай, родился в 1971 году. Он был сыном крестьянина Дмитровского уезда, что неподалеку от столицы. Выучился на ткача и работал на фабрике. Потом принял монашество и поселился в Иосифо-Волоколамском монастыре.