Какой православный праздник 19 марта 2025 года: память святых и важные события

Третья неделя Великого поста приближает верующих к его середине. Сегодня, в среду, Церковь вспоминает мученика Конона и его сына, преподобного Иова, царицу Елену и некоторых других святых. Из этой статьи вы узнаете, какой церковный праздник приходится на 19 марта 2025 года.