Какой православный праздник 19 марта 2025 года: память святых и важные события

Третья неделя Великого поста приближает верующих к его середине. Сегодня, в среду, Церковь вспоминает мученика Конона и его сына, преподобного Иова, царицу Елену и некоторых других святых. Из этой статьи вы узнаете, какой церковный праздник приходится на 19 марта 2025 года.
Список церковных праздников на 19 марта
Сегодня память нескольких десятков святых, пострадавших за Христа, а также других праведников. Расскажем подробнее о некоторых из них.
Память мучеников Константина, Федора, Каллиста и других с ними
В первой половине IX века греческий император Феофил воевал с сарацинами, которые поклонялись Аллаху. Они осадили город Амморею. Греческие воины отважно ее защищали, но сарацины пленили часть из них и отправили в Сирию. Воины были христианами, их стали пытками принуждать к принятию мусульманства.
Мученики мужественно выдержали все испытания. Так и не склонив их отречься от Христа, сарацины обезглавили воинов и бросили их тела в реку Ефрат.
Всего святых воинов было 42 человека.
Память преподобного Аркадия Кипрского
Святой Аркадий жил на острове Кипр в первой половине IV века. Он был монахом, многие люди приходили к нему просить совета и молитвы. Часть его учеников казнили слуги императора Юлиана Отступника. После их смерти скончался и наставник страстотерпцев — святой Аркадий.
Память преподобномученика Конона Иконийского и его сына Конона Младшего
Святой Конон жил в Иконии в Малой Азии. Его жена умерла, и вместе с маленьким сыном Кононом он ушел в монастырь. Там преподобный совершал много чудес — исцелял больных и даже воскрешал умерших. О чудесах Конона узнал римский император Дометиан. Он приказал схватить инока.
Конона, а потом и его сына император заставлял отречься от Христа. Когда они отказались, Дометиан предал их страшным пыткам, а потом казнил.
Во время смерти мучеников произошло сильное землетрясение. Все статуи языческих богов в окрестностях упали и разбились.
Память равноапостольной царицы Елены в честь обретения ей Креста Господня
Святая царица Елена, мать первого римского императора-христианина Константина, в преклонном возрасте совершила путешествие в Иерусалим, чтобы найти орудия крестной смерти Господа Иисуса Христа. В окрестностях горы Голгофа были обнаружены остатки креста и гвозди, которыми Спасителя прибили к Кресту.
Что можно и нельзя делать 20 марта по церковным канонам
20 марта 2025 года продолжается Великий пост. В этот день можно вкушать горячую пищу без добавления масла. Это супы, крупы, грибы, тушеные овощи, орехи, фрукты, хлеб. Мясо, молоко, рыба и яйца допускаются в рационе детей, беременных и кормящих женщин, больных и путешествующих.
Автор: Мария Сергеева