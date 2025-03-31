Какой сегодня праздник: что отмечают 31 марта 2025 года

31 марта в народном календаре отмечается день Кирилла, который известен под именем «Дери полоз». Этот день связан с наступлением весны и имеет значение для аграриев. В старину полозы, которые служили зимними транспортными средствами, начинали терять свою крепость, и становилось невозможно использовать их для перевозок. По старинной примете, в этот день если идет теплый ветер или если солнце светит ярко, это означало, что весна пришла в свой полный силу. В этот день крестьяне следили за состоянием льда на водоемах и начинали готовить землю для посевов. В наши дни этот праздник не так широко отмечается, но он по-прежнему сохраняет свое значение в контексте народных традиций.