Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта 2025 года

Одним из значимых праздников, приходящихся на 30 марта 2025 года. Ураза Байрам, известный также как Ид аль-Фитр, — значимое событие для всех мусульман, чья диаспора есть в России. Праздник знаменует завершение священного месяца Рамадан, в течение которого верующие соблюдают строгий пост. Ураза Байрам начинается с утренней молитвы в мечети, после чего мусульмане собираются с семьей и друзьями для праздничной трапезы. Традиционно в этот день принято дарить подарки, уделять внимание благотворительности и помогать нуждающимся.​