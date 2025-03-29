Какой сегодня праздник: что отмечают 29 марта 2025 года

Это праздник для сладкоежек по всему миру. Лимонный шифоновый торт — один из самых любимых десертов, который покоряет своей воздушной текстурой и нежным цитрусовым вкусом. В этот день люди готовят и наслаждаются этим чудо-десертом, который идеально подходит для весны. Этот день вдохновляет на кулинарные эксперименты, и многие выпекали по всему миру готовят свои версии лимонного шифонового торта.