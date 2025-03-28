Какой сегодня праздник: что отмечают 28 марта 2025 года

Сегодня трудно представить быт без этой помощницы, но когда-то люди стирали вручную, затрачивая на это массу времени и сил. Первая механическая стиральная машина была запатентована в 1851 году американцем Джеймсом Кингом. Однако первый полностью автоматический агрегат появился только в 1908 году, а массовое производство началось в середине XX века.