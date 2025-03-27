Какой сегодня праздник: что отмечают 27 марта 2025 года

Традиционный народный праздник, который связан с работой на ферме и заботой о домашних животных. Венедиктов день в народе почитается как день, когда начинали готовиться к весенним сельскохозяйственным работам. Люди в это время вспоминают об уходе зимы и приготовлении к лету. Этот день особенно важен для фермеров и сельских жителей.