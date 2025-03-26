Какой сегодня праздник: что отмечают 26 марта 2025 года

В народном календаре празднуется 26 марта. В этот день православные христиане чтят память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Он жил в VIII—IX вв. еках и был известен твердой позицией в защиту иконопочитания. Никифор был сослан за свои убеждения, но его преданность вере и церкви сделала его одной из уважаемых фигур в православии. В народе этот день также связывали с различными приметами и обрядами, направленными на защиту дома и семьи от бед и несчастий.