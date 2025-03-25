Какой сегодня праздник: что отмечают 25 марта 2025 года

25 марта в православном календаре — день почитания святого образа. По преданию, изображение Богородицы написал сам апостол и евангелист Лука, и с ней связано множество чудесных исцелений. Икона получила название по городу Лидде, расположенному в Палестине, где она изначально хранилась. Верующие в этот день молятся о здоровье, духовном очищении и помощи в жизненных испытаниях.