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Какой сегодня праздник: что отмечают 24 марта 2025 года

В этот мартовский день отмечается множество значимых событий как в России, так и по всему миру. Расскажем, какой праздник проходит 24 марта 2025 года.

Ольга Савинцева
Автор ВФокусе Mail
Прогулка 24 марта 2025 года
Источник: Freepik.com/CC0

В этот день проводятся различные социально значимые мероприятия. Кроме того, православные верующие чтят память святых, а в некоторых странах отмечаются национальные праздники. Также в этот мартовский день родились многие выдающиеся личности, оставившие заметный след в истории.

Праздники в России

24 марта на территории Российской Федерации отмечаются несколько значимых дат, отражающих как международные инициативы, так и профессиональные достижения.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Каждый год проводится 24 марта по решению ВОЗ. Дата выбрана в честь открытия возбудителя туберкулеза, это сделал в 1882 году микробиолог Роберт Кох.

Цель этого дня — повысить осведомленность населения о заболевании, его профилактике и лечении. В России проводятся просветительские мероприятия, направленные на информирование граждан о способах предотвращения и раннего выявления туберкулеза.

Международный день борьбы с депрессией

24 марта также отмечается дата, посвященная борьбе против этого заболевания. День направлен на привлечение внимания к проблемам психического здоровья, снижению стигматизации и информированию общества о способах поддержки людей, страдающих депрессией. В РФ в Международный день борьбы с депрессией проводятся лекции, семинары и акции, направленные на повышение осведомленности о депрессии и методах ее лечения.

День штурманской службы ВВС России

Праздник профессиональных военных, который посвящен специалистам, отвечающим за навигацию и безопасное управление военными воздушными судами. Сегодня чествуют штурманов, организуются торжественные мероприятия и встречи ветеранов.

Праздники в мире

24 марта в различных странах земного шара отмечаются памятные даты, направленные на защиту прав человека, сохранение здоровья и культурное наследие.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Учрежденная Генеральной Ассамблеей ООН, дата посвящена признанию важности права на истину и справедливость для жертв серьезных нарушений прав человека. Проводятся мероприятия, направленные на поддержку расследований и документирования таких преступлений, а также на обеспечение справедливости для пострадавших.

День памяти жертв агрессии НАТО против Югославии

В день памяти жертв агрессии НАТО против Югославии в Сербии вспоминают события 1999 года, когда начались бомбардировки Югославии силами НАТО. Проводятся различные мероприятия, возлагаются венки к мемориалам, чтится память погибших.

Кто родился 24 марта

Гарри Гудини, чей день рождения отмечают 24 марта, в наручниках
Источник: Гарри Гудини в наручниках; автор фото неизвестен, общественное достояние|commons.wikimedia.org

В этот день на свет появилось множество выдающихся личностей, внесших значительный вклад в различные сферы искусства, науки и культуры.

Гарри Гудини (24 марта 1874 — 31 октября 1926) — знаменитый американский иллюзионист и артист, известный своими эффектными побегами и трюками. Его выступления привлекали огромное количество зрителей и оставили неизгладимый след в мировом шоу-бизнесе.

Стив Маккуин (24 марта 1930 — 7 ноября 1980) — актер из Америки, получивший прозвище «Король кули». Известен своими ролями в фильмах «Большой побег», «Буллит» и «Афера Томаса Крауна». Харизма и стиль сделали его иконой Голливуда 1960-х и 1970-х годов.

Александр Буйнов (родился 24 марта 1950 года) — певец, композитор и актер из России. Начинал карьеру в ансамбле «Веселые ребята», позже стал успешным сольным исполнителем. Его песни, такие как «Падают листья» и «Держи меня крепче», стали хитами и любимы многими поколениями слушателей.

Джессика Честейн (празднует день рождения 24 марта 1977 года) — актриса из Америки, известная ролями в фильмах «Прислуга», «Большая игра», «Цель номер один» и «Интерстеллар». Обладательница множества наград, включая премию «Золотой глобус». Талант и разнообразие ролей сделали ее одной из ведущих актрис современного кино.

Андрей Мерзликин (появился на свет 24 марта 1973 года) — актер театра и кино из России, известный по фильмам «Бумер», «Брестская крепость» и сериалу «Территория». Его работы отмечены глубиной и искренностью исполнения, что принесло актеру признание как зрителей, так и критиков.

Как провести этот день

Весенний понедельник предоставляет множество возможностей для обогащения знаний, заботы о здоровье и участия в культурных мероприятиях. Вот несколько рекомендаций, как можно провести этот день:

  • Уделите внимание здоровью. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом можно пройти медицинское обследование или узнать больше о профилактике инфекционных заболеваний.
  • Поддержите окружающих. Международный день борьбы с депрессией — хороший повод поддержать друзей и близких, поинтересоваться их эмоциональным состоянием и предложить помощь.
  • Погрузитесь в историю. Можно посмотреть документальный фильм о Югославии или прочитать статьи о событиях, повлиявших на развитие международных отношений.
  • Посвятите время искусству. Посмотрите фильмы с Джессикой Честейн или Стивом Маккуином, послушайте музыку Александра Буйнова или изучите биографию Гарри Гудини.

Какой бы способ вы ни выбрали, главное — провести этот день с пользой и хорошим настроением!