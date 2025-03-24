Какой сегодня праздник: что отмечают 24 марта 2025 года

24 марта также отмечается дата, посвященная борьбе против этого заболевания. День направлен на привлечение внимания к проблемам психического здоровья, снижению стигматизации и информированию общества о способах поддержки людей, страдающих депрессией. В РФ в Международный день борьбы с депрессией проводятся лекции, семинары и акции, направленные на повышение осведомленности о депрессии и методах ее лечения.