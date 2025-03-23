Какой сегодня праздник: что отмечают 23 марта 2025 года

Праздник, который акцентирует внимание на значении невербальной коммуникации в человеческих отношениях. Этот день напоминает о том, как важен взгляд в процессе общения, как он может передавать чувства и эмоции без слов. День красивого взгляда становится все более популярным среди тех, кто ценит эстетическое восприятие мира и искусство общения.