Какой сегодня праздник: что отмечают 22 марта 2025 года

Православная церковь 22 марта чтит память сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан, пострадавших за веру в IV веке в армянском городе Севастия. В народной традиции этот день известен как «Сороки» и считается символом прихода весны. В этот день пекут обрядовое печенье в форме жаворонков, символизирующих прилет весенних птиц, и раздают его детям и соседям. Также принято наблюдать за погодой: считается, что если в этот день тепло, то и весна будет ранней и теплой.