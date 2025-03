Какой сегодня праздник: что отмечают 22 марта 2025 года

Еще один неофициальный праздник, отмечаемый 22 марта в США, — День чувствования себя молодым (As Young As You Feel Day). Он призывает людей независимо от возраста ощущать себя молодыми, заниматься любимыми делами, открывать для себя новое и наслаждаться жизнью. Праздник напоминает о том, что возраст — это всего лишь цифра, и главное — это внутреннее ощущение и отношение к жизни.