Какой сегодня праздник: что отмечают 21 марта 2025 года

Праздник, посвященный искусству кукольного театра и мастерам, которые создают удивительных персонажей для сцены. Это профессиональный день для тех, кто работает в сфере театра кукол, а также для людей, увлеченных этим уникальным искусством. В России проходят театральные постановки, мастер-классы и фестивали, на которых можно увидеть лучшие спектакли и узнать больше о технике и истории кукольного театра. Этот день становится праздником творчества и волшебства, когда оживают необычные персонажи, создаваемые руками художников.