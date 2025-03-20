Какой сегодня праздник: что отмечают 20 марта 2025 года

Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году и подчеркивает важность счастья в жизни каждого человека. Дата выбрана не случайно: 20 марта обычно приходится на весеннее равноденствие, символизирующее обновление и равновесие. В России этот праздник приобретает популярность, организуются мероприятия, направленные на повышение уровня счастья и благополучия граждан.