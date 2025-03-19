Какой сегодня праздник: что отмечают 19 марта 2025 года

Этот праздник был учрежден в 2010 году с целью подчеркнуть значимость клиентов для бизнеса. В этот день компании во многих странах благодарят своих покупателей специальными предложениями, акциями и бонусами. Международный день клиента напоминает о том, что успех любого бизнеса зависит от доверия и лояльности потребителей.