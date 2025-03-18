Какой сегодня праздник: что отмечают 18 марта 2025 года

Дату отмечают в честь событий 2014 года, когда Крым стал частью Российской Федерации. 18 марта был подписан договор о присоединении Республики Крым и города Севастополя, что стало важным политическим и историческим событием. С тех пор эта дата отмечается ежегодно как государственный праздник.