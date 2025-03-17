Какой сегодня праздник: что отмечают 17 марта 2025 года

17 марта Русская православная церковь чтит память этого святого. Младший сын Александра Невского, он основал московскую династию Рюриковичей и считается покровителем столицы нашей страны. Он был известен своей миролюбивой политикой и стремлением к объединению русских земель. В этот день в храмах проводятся богослужения, посвященные его памяти, а верующие обращаются к нему с молитвами о мире и благополучии.