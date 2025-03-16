Какой сегодня праздник: что отмечают 16 марта 2025 года

В этот день зафиксированы профессиональные, культурные и международные даты, каждая из которых имеет свое значение. От чествования работников коммунальных служб до праздников, связанных с творчеством и позитивным мышлением — 16 марта предлагает множество поводов для радости. Рассмотрим подробнее, какие события делают этот день особенным и кто из выдающихся личностей родился в эту дату.