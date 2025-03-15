Какой сегодня праздник: что отмечают 15 марта 2025 года

В России этот день начали отмечать после принятия закона «О защите прав потребителей» в 1992 году. В честь этой даты проводятся тематические мероприятия, семинары, круглые столы и просветительские акции, направленные на повышение осведомленности граждан о своих правах при покупке товаров и услуг. Каждый год праздник проходит под определенной темой, отражающей актуальные проблемы в сфере потребительского рынка.